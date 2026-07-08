Estrategia contra el virus sincitial redujo 47,1 % las hospitalizaciones de bebés en Bogotá

La implementación de una estrategia híbrida para prevenir el virus sincitial respiratorio, en Bogotá logró reducir en un 47,1 % las hospitalizaciones por infecciones respiratorias bajas en menores de un año, de acuerdo con un estudio elaborado por investigadores de la Secretaría Distrital de Salud y publicado como preprint en medRxiv.

El análisis señala que durante el primer periodo de aplicación de la estrategia se evitaron aproximadamente 7.605 hospitalizaciones en esta población.

Pediatra atiende a un niño Foto: ImageFX

La investigación evaluó el impacto de combinar la vacunación materna contra el VSR durante el embarazo con la administración del anticuerpo monoclonal nirsevimab a recién nacidos y lactantes con mayor riesgo.

Para ello, los investigadores analizaron 181 semanas de datos de vigilancia epidemiológica en Bogotá, entre la semana epidemiológica 1 de 2023 y la 24 de 2026.



Los resultados muestran que, al comparar el mismo periodo de 2025 con 2026, la tasa de hospitalizaciones por infecciones respiratorias bajas de origen viral disminuyó de manera significativa.

También se registró una reducción en los ingresos a unidades de cuidados intensivos pediátricos y en las consultas ambulatorias relacionadas con estas enfermedades.

Blu Radio - Hospitalización Foto: AFP

El análisis estadístico identificó además una disminución progresiva de las hospitalizaciones tras la introducción de la vacunación materna, con una reducción semanal del 3,9 %, mientras que los ingresos a cuidados intensivos descendieron un 2,8 % por semana.

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Sin embargo, el estudio no encontró cambios estadísticamente significativos en la mortalidad ni en las consultas externas.

Los autores concluyen que la estrategia híbrida estuvo asociada con una reducción importante de las formas graves de infección respiratoria durante la primera temporada de circulación del virus tras su implementación en Bogotá.

Asimismo, señalan que estos resultados constituyen la primera evidencia poblacional en condiciones reales de América Latina sobre el impacto de esta combinación de intervenciones y plantean que podría ser una alternativa costo-efectiva para reducir la enfermedad respiratoria grave en lactantes en países de ingresos medios.

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No obstante, los investigadores advierten que el documento corresponde a un preprint, es decir, una versión preliminar que aún no ha sido sometida al proceso de revisión por pares, por lo que sus resultados deben interpretarse con cautela y no utilizarse, por sí solos, para orientar decisiones de práctica clínica.