¿Fan de los asados? En Bogotá podrá conocer más sobre esta cocina

En la época de la conquista española en el territorio se adoptó un estilo de cocina que, con el paso del tiempo, se volvió parte del día a día. Y es que es muy normal escuchar que cada semana al menos un vecino tenga un asado con su familia.

Este tipo de cocina saca lo mejor de la carne extrayendo al máximo su sustancia con sabores especiales y jugo. Un fenómeno que ha llegado hasta las calles de Bogotá, que, adoptando ideas de Argentina y España, día tras días mejora mucho más.

Por eso, para conocer más de este tipo de cocina existen diversas actividades en donde podrá conocer más a fondo de esta cultura. Por ejemplo, el caso del ‘Papa de los asados’ es uno de esos, en donde diferentes presentaciones hacen que las personas conozcan más a fondo de esta gastronomía.

El papá de los asados Foto: https://www.instagram.com/elpapa_delosasados/

Esta edición contará con un Line Up de Lujo: Austin’s Texas BBQ, La Fama Barbecue, La Coa Barbecue, La Casona de Luis, Horneros, La Bifería, Andrés Carne de Res, El Chori Charrúa, Cotiza Longaniza, Longo’s, Sirloin & The Meat House, Don Costilla BBQ, Autocar, Raffaello Di Sauro, Osso, Mercagán Parrilla, Cabrera Resto Bar, Los Torres Horno y Parrilla, Premium Lechona Gourmet, La Kasta, El Árabe, Carnívoros, La Cocinoteca x Los Valientes a Fuego, Oak Ahumados, 69 Gauchos, Poseidón, Ness x Gordo, Juan Burgers, La Bonga Del Sinú, La Cabrera By Gastón Riveira y se lleva a cabo en el parque San Rafael del 31 de mayo al 2 de junio.

Los asados son mucho más que una comida: son una tradición que reúne a familiares y amigos alrededor del fuego, generando un ambiente de camaradería y celebración. Además, representan el arte de la paciencia y la dedicación, donde el tiempo invertido en preparar cada corte de carne se ve recompensado con sabores auténticos y momentos compartidos que fortalecen lazos.