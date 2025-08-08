Fuertes lluvias en Bogotá dejaron barrios y vías inundadas: residentes temen que emergencia empeore

Las fuertes lluvias registradas en Bogotá durante la tarde y la noche de este jueves provocaron varias emergencias en la capital y municipios cercanos. Entre las 6:00 y 7:00 de la noche, la intensidad de la precipitación causó inundaciones en diferentes sectores, dejando viviendas afectadas y vías completamente cubiertas por el agua.

De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, en el barrio Muzu, ubicado en el sur de la ciudad, al menos 10 casas resultaron inundadas. Los residentes afirmaron que nunca antes se había presentado una situación similar en la zona y atribuyeron la emergencia a unas obras del Acueducto de Bogotá que se adelantan en el sector.

Según indicaron los afectados, los trabajos habrían generado el taponamiento de algunas redes de alcantarillado, lo que provocó que el agua se devolviera por los sumideros.

Uno de los habitantes señaló a Blu Radio que desde hace seis meses se realizan excavaciones y movimiento de tierra sin avances visibles, y que incluso un trabajador comentó que un tubo de la alcantarilla fue tapado. “Por eso el agua no bajó”, afirmó, haciendo un llamado urgente para que la situación sea atendida y no se repita, debido a que niños, familias y viviendas se han visto afectadas.

"Fíjese la situación que se está viendo aquí en el barrio Muzu y se pueda solucionar pronto esta situación, porque no se entiende por qué está inundado el barrio si eso nunca había pasado. Le hago un llamado para que puedan dar solución a esto, porque el barrio se está viendo afectado, la gente, los niños, varias casas alrededor y mire cómo está la situación entonces una ayuda aquí que pueda, que pueda que esto no vuelva a pasar", puntualizó un residente.

Al lugar llegaron bomberos oficiales con motobombas para evacuar el agua acumulada. Sin embargo, varias familias perdieron enseres y electrodomésticos y aseguraron que desconocen quién responderá por los daños ocasionados.

La emergencia también se extendió al municipio de Soacha, en el sector de Quintanares, donde la autopista Sur y las vías que conectan al sector quedaron completamente inundadas. Los vecinos relataron que el agua descendió rápidamente desde la montaña, arrastrando piedras, palos y basura, lo que taponó las vías principales y afectó varios predios.

La comunidad advirtió que las piedras y desechos obstruyeron la red de alcantarillado, por lo que temen que, en caso de que se presenten nuevas lluvias, la emergencia pueda agravarse y afectar a más personas en la zona.

