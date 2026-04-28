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Fuertes lluvias en Bogotá HOY: estas son las localidades afectadas

El tráfico en la capital del país se vio afectado por el fuerte aguacero que cayó en horas de la tarde de este martes.

Lluvias en Bogotá
Lluvias en Bogotá
Foto: Idiger
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

Las fuertes lluvias en Bogotá volvieron a ser protagonistas este 28 de abril. En horas de la tarde se reportaron aguaceros en diferentes localidades de la capital, afectando el tráfico de la ciudad, tanto en el transporte público como los que se movilizan en vehículos particulares o motocicletas.

De acuerdo con el reporte de Idiger, las localidades que se han visto afectas por estas fuertes lluvias son Suba, Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Rafael Uribe, Usme y Puente Aranda.

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De hecho, en algunos barrios se reportaron caída de granizo, cubriendo algunas zonas de las calles o parques de la capital. Ante esta situación, las autoridades hacen un llamado a los conductores a tener paciencia en las vías y manejar con precaución para evitar siniestros y no afectar a terceros, como peatones, ciclistas o motociclistas.

Además, por alerta de tormenta eléctrica, TransMiCable suspendió temporalmente su operación en Ciudad Bolívar.

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