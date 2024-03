Galán no ha recibido estudio de SCI sobre Metro, pero dice que este no cambiará rumbo del proyecto

El alcalde de Bogotá,Carlos Fernando Galán, visitó el frente de obra No. 1, en inmediaciones al patio taller de la primera línea delmetro de Bogotá para entregar un balance de los avances de obra, así como una visita técnica a las columnas del viaducto cuya instalación continúa en el suroccidente de la ciudad.

Galán se refirió al estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que fue contratado por la ANI, para conocer las opciones de cambios al metro, como lo quiere el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“A nosotros no nos han entregado el informe en su integralidad. Hemos conocido lo que se planteó en el Congreso de la República y un comunicado de la Sociedad de Ingenieros donde se informa que el contrato que se suscribió no tenía como objetivo general una recomendación para tomar decisiones sobre el proyecto Metro de Bogotá”, dijo Galán.

Sin embargo, el mandatario fue claro al afirmar que el Gobierno le ha trasmitido la importancia de ese estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros: “Para el Gobierno era importante ese producto que estaban esperando de la Sociedad Colombiana de Ingenieros porque, me lo manifestó el presidente, iba a marcar la ruta del gobierno sobre el tema. Yo le manifesté al gobierno que es importante que se avance en una metodología a futuro para proyectos de esta índole, que entendemos que este proyecto y así lo seguimos entendiendo es un proyecto contratado, en ejecución ya avanzando”.

Para Galán el informe, que se ha conocido a través de la revelación que hizo el concejal de Bogotá Julián Rodríguez Sastoque, ratifica que el proyecto que está avanzando hoy no tiene reversa.

“Lo que ha dicho ese producto, que fue contratado por el Gobierno Nacional, por la ANI, es que, según información que conocemos de medios de comunicación, no lo han entregado formalmente todavía, es que claramente se ratifica que este proyecto tiene mucho más avance, en términos de todos los estudios requeridos para construirse, por una parte, también tiene menor costo, por otra parte, y cambiarlo tendría sus implicaciones jurídicas y de costos, entre otras cosas. La preocupación mía es estar acompañando esta obra, es la preocupación desde el día que fue elegido para que llegue a buen puerto y es a lo que me he dedicado hacer”, comentó Galán.

Según el mandatario distrital, el avance total del metro de Bogotá al 29 de febrero es del 30.86%, y esperan llegar pronto al 31%.

En esta visita el alcalde informó del avance más importante es la del patio taller que ya llega un 90% y que se espera en los próximos dos meses comenzar la obra para que cuando lleguen los trenes, en el tercer trimestre de 2025, se tenga lista la infraestructura.

Hoy hay ocho columnas fundidas en las inmediaciones del patio taller y se espera que terminando el mes de abril se tengan 23 columnas fundidas para seguir avanzando en la construcción. Además, en mayo van a llegar las vigas lanzadoras que serán claves en la construcción del viaducto para que la ciudadanía pueda ver resultados en el mes de mayo.

En el primer trimestre de 2026, la Alcaldía espera tener el viaducto listo para que los trenes entren en prueba y hagan recorridos.

Además, el alcalde anunció que habrá varios cierres de estaciones de Transmilenio por la Avenida Caracas durante los meses finales de este año por cuenta de las intervenciones que se tiene que hacer para las obras del metro.

En dos meses la gente empieza a ver el viaducto. En dos años, en el primer semestre de 2026 se deben tener los viaductos listos para que los trenes entren en prueba.