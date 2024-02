Estas son las estrategias del alcalde Carlos Fernando Galán frente a la movilidad en Bogotá

Este sábado, 17 de febrero, enSala de Prensa estuvo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien habló de temas muy importante para la capital del país, como lo es el metro de Bogotá, la movilidad y las manifestaciones que se han presentado en los últimos días.

Al preguntarle puntualmente por el avance en el metro y si será posible verlo pronto, el alcalde contestó: '' Es un proyecto que está contratado, que está en ejecución, que tiene su financiación garantizada, llegue a buen puerto. Entonces yo entiendo eso así y voy a trabajar y dedicarme para que ese proyecto llegue a un puerto''.

Para nadie es un secreto que hay un atraso en las fechas que desde años atrás se dieron a conocer para la que sería la entrega del metro de Bogotá, por lo que se le quiso hacer una serie de preguntas al mandatario.

¿Cuál es la programación temprana que debería tener este proyecto hoy?

El alcalde contestó: Hay un retraso de 2.5% más o menos ahí. Ese es un retraso que es evidente. Lo tenemos detectado, pero todavía no es grave. Todavía se puede solucionar porque lo que se llama programación tardía es de diecinueve dieciséis. O sea, estamos por encima de eso. Entonces, la carta que envió el gerente del metro tiene la intención preventiva de decir ojo, tenemos un retraso. Todavía está en el área entre programación tardía y temprana.

Si no se soluciona rápido, podríamos caer por debajo de esa tendencia y ahí sí, afectar los tiempos y el cronograma de la obra para que se entregue a tiempo. Entonces, eso es un componente de la obra. Hay otro componente que es el traslado anticipado de redes, matrices. Eso lo cumple. El distrito está avanzado en un 98, 31% por ciento más o menos. Eso está muy avanzado y el otro componente es el relativo a la gestión predial. En la gestión predial también tenemos un avance prácticamente del cien por ciento. concluyó el alcalde

Ante las respuestas entregadas por el mandatario, se puede concluir que las obras que se llevan a cabo para la construcción del metro de Bogotá están con un notorio avance.

Por lo tanto, dio a conocer que muy pronto los bogotanos y colombianos en general van a empezar a ver las columnas en varios puntos de la ciudad, para que de esta manera las personas sepan puntualmente que el avance sí es real y notorio. Puede parecer un trabajo silencioso, porque han pasado varios años desde que se escucha el rumor de un posible metro en la capital, pero si algo es cierto, es que el nuevo alcalde quiere sorprender a los bogotanos con este gran proyecto, para que al terminar su mandato pueda dejarlo con un gran avance.

Obras del metro de Bogotá Foto: Twitter @MetroBogota

Sin embargo, en la administración pasada, hubo una comunicación que le envió el BIT a la alcaldesa Claudia López en diciembre del 2023, donde alertó de una situación de protesta de parte de uno de los cuatro grupos que participan, manifestando la posibilidad de que hubiera una especie de conflicto de interés entre dos de los otros grupos. El Banco Interamericano de Desarrollo analizó el tema,

El alcalde Galán agregó que, ''Aunque todos esperan que el proceso avance de una manera significativa, se debe entender que esto se está llevando a cabo según las reglas del BIT, no según las reglas solamente de Colombia. Entonces, sobre esa base, estamos en proceso de revisar cómo se puede resolver ese posible conflicto de interés.

Es muy importante saber si es posible que cambie el trazado del metro de Bogotá en su primera línea, como lo quiere el presidente Petro. Es decir, ese famoso estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que supuestamente va a presentar el Gobierno que no ha querido presentar al Congreso.

¿Se puede modificar el trazado? ¿Podría ser que se pare la obra para hacerla subterránea como quiere el presidente?

''Es un estudio que busca definir unos criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de definir proyectos de infraestructura ferroviaria en Colombia, en las ciudades. Y sobre esa base me parece positivo que se haga. Porque digamos, es importante que haya una uniformidad de criterios a la hora de definir proyectos de infraestructura ferroviaria. Es importante porque los que se han hecho en Colombia y a eso me refiero al metro de Medellín, ahora la primera línea del metro de Bogotá, pues han tenido criterios distintos porque no había unas reglas para eso'', dijo el alcalde.

''La gente va a empezar a ver la estructura inclusive dentro de dos años, vamos a tener parte de la estructura lista y en pruebas, tal vez menos de dos años y medio. Dos mil veintiséis. La gente va a ver una parte del tramo del viaducto en pruebas, es decir, con trenes funcionando y haciendo recorridos de prueba. Entonces este proyecto, ya digamos, se fue. Tenemos que acompañarlo para que llegue a buen puerto, pero no lo podemos volver a traer al puerto de despegue o o de zarpar para que arranque de nuevo este proyecto''. mencionó el mandatario

¿Qué otras obras clave hay para la movilidad en Bogotá?



Está el Transmilenio por la avenida sesenta y ocho, la troncal se está construyendo, pero hay otras grandes vías que se están haciendo, otras no tan grandes, otras incluso en las que puede que haya participación de privados. Aquí hay una cantidad de componentes, recalcó el alcalde.

¿Cuáles son las obras que en materia de movilidad va a priorizar su administración en los próximos meses?

Tenemos tantas obras que tengo la tarea de terminarlas y terminarlas bien. Está en la sesenta y ocho. Está la avenida Guayacán, que entrará en operación en dos meses estará en operación.

Para el suroccidente de Bogotá está la avenida Rincón, que esperamos también poner en operación a final de este año. Tenemos que avanzar en que se resuelva la problemática que hay alrededor de la avenida Sirena. Tenemos que trabajar y estamos en eso para adelantar las obras y también la avenida Novena en el norte. Tenemos la responsabilidad de ejecutar la obra de la séptima en el norte que nos dejaron contratada.

Tenemos también la responsabilidad de ya dos tramos de la calle trece y vamos a reactivar los otros tres tramos para que Bogotá tenga por fin la calle trece completa funcionando. Es una prioridad de mi Gobierno. De esta manera respondió a la pregunta el mandatario.

Para terminar, se le preguntó al alcalde sobre

lo sucedido en el Palacio de Justicia y los bloqueos durante varias horas por la no elección de la fiscal

y mencionó si dio la orden para el uso del ESMAD para el despeje al final de las manifestaciones, a lo que él respondió:

''Todos supieron que el presidente dio la orden, yo estuve en contacto con el director de la Policía de Bogotá con el general Walton permanentemente, y él me informaba de la situación. El esfuerzo inicial que se hizo fue, a través del diálogo, buscar resolver la problemática con los gestores de convivencia que estaban en terreno. También estuve en contacto directo con el presidente de la Corte, con otros magistrados de la Corte que pedían privilegiar el diálogo para solucionar el bloqueo que evidentemente sí ocurrió, y hasta ellos no pudieron salir durante varias horas''.