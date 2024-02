Carlos Fernando Galán superó con éxito su operación de apendicitis: "Todo perfecto"

En horas de la tarde de este lunes, 12 de febrero, se conoció que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán , fue trasladado de urgencia a la Clínica del Country porque debía ser operado de una apendicitis aguda que estaba presentando, pese que este hecho encendió las alarmas por el estado de salud del mandatario, horas después se supo que el procedimiento salió con éxito.

La noticia la compartió el propio Galán en su cuenta de X, allí, el alcalde agradeció todos los mensajes de apoyo que recibió por su recuperación y aseguró que el procedimiento salió muy bien esperando estar al 100 % pronto nuevamente.

"Estoy muy agradecido con todos los mensajes que me han mandado (...) Esto me empezó el sábado en la noche, un dolor que pensé que no era nada especial y continuó el domingo. Decidí mantener la agenda porque no me sentía tan mal, estuve en el Sumapaz con la Secretaría de Ambiente recorriendo el páramo y estuvimos en el Tour Colombia. Hoy amaneci nuevamente con el dolor y mi esposa me dijo que arrancara para la clínica, efectivamente me diagnosticaron con apendicitis y me operaron, afortunadamente, todo va bien, todo perfecto", dijo.

Gracias a todos por sus mensajes, todo salió bien y ya estoy en recuperación. Una buena noticia: el trabajo articulado con la @PoliciaBogota está dando frutos. En un operativo en la localidad de Los Mártires recuperamos 42 celulares. En este momento hay otras operaciones en curso… pic.twitter.com/MH2nIhlk42 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 13, 2024

Asimismo, el mandatario de la capital del país confirmó el resultado de un operativo que se realizó en su ausencia entorno a los celulares robados. "La gente se frustra porque dicen que saben dónde están y que hagamos algo, tienen razón. Estamos trabajando para afrontar eso y realizamos una operación donde se recuperaron 42", añadió.

¿Qué es el apendicitis?

El apéndice, un pequeño órgano en forma de dedo ubicado en la parte inferior derecha del abdomen, puede inflamarse y causar una condición llamada apendicitis. La causa más común es la obstrucción del apéndice por heces endurecidas, lo que genera una infección.

El dolor abdominal es el principal síntoma, iniciando cerca del ombligo y moviéndose hacia la parte inferior derecha. Náuseas, vómitos y fiebre también pueden acompañar a la apendicitis.