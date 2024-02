Galán sale esta tarde de la Clínica del Country de Bogotá luego de su cirugía de apéndice

Como "positiva" han llamado la recuperación del alcalde Carlos Fernando Galán por su operación de apéndice en la Clínica del Country en Bogotá, tanto así que este centro médico anunció que esta tarde de miércoles, 14 de febrero, se dará alta al mandatario para que continúe su recuperación en casa y pueda pronto retomar sus funciones en la alcaldía.

"El alcalde Galán ha presentado una evolución clínica estable y favorable con una respuesta positiva al procedimiento. Nuestro equipo médico le ha brindado las recomendaciones para su cuidado posterior manteniendo el plan de tratamiento necesario como una dieta adecuada, continuar con la toma de sus medicamentos orales, mantener un adecuado cuidado de sus heridas, realizar la actividad física habitual sin excesos, asistir a sus controles ambulatorios y estar alerta ante cualquier signo de alerta como dolor, fiebre, infección en la herida, entre otros", indicó la Clínica del Country.

Cabe recordar que el mandatario fue operado el pasado 12 de febrero por su apéndice luego de haberse sentido mal durante el último fin de semana. Si bien se catalogo como "aguda", el procedimiento no tuvo mayor complicación y permitió que el alcalde se recuperara rápidamente y de forma correcta en Bogotá, esto mientras en su cuenta de X seguía dando detalles de operativos en la ciudad.

"Estoy muy agradecido con todos los mensajes que me han mandado (...) Esto me empezó el sábado en la noche, un dolor que pensé que no era nada especial y continuó el domingo. Decidí mantener la agenda porque no me sentía tan mal, estuve en el Sumapaz con la Secretaría de Ambiente recorriendo el páramo y estuvimos en el Tour Colombia. Hoy amaneci nuevamente con el dolor y mi esposa me dijo que arrancara para la clínica, efectivamente me diagnosticaron con apendicitis y me operaron, afortunadamente, todo va bien, todo perfecto", dijo en su momento.

Por último, Galán agradeció el acompañamiento médica al que respondió dicho centro hospitalario asegurando que "es parte de su compromiso". El alcalde deberá continuar su recuperación en casa antes de salir nuevamente a las calles de la capital del país.