Grave accidente entre un SITP y un furgón en Bogotá deja dos personas heridas

En la tarde de este domingo, 11 de febrero, se produjo un grave accidente en Bogotá , protagonizado por un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y un furgón. El incidente ocurrió específicamente en la intersección de la calle 72 con carrera 86. El hecho requirió la intervención inmediata del Cuerpo de Bomberos de Bogotá.

La información sobre el accidente fue proporcionada por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad a través de su canal oficial de comunicación, indicando que tomaron medidas para abordar la emergencia.

La estación Garcés Navas de los bomberos asumió el control de los riesgos asociados con la colisión entre el vehículo de servicio público del SITP y el furgón, que dejó como saldo inicial dos personas lesionadas. Estas personas fueron atendidas por el personal de salud del sector. El accidente también provocó retraso en la movilidad.

Nuestros bomberos de la estación Garcés Navas controlan riesgos asociados por la colisión de un vehículo de servicio público SITP contra un furgón, en la Calle 72 con Carrera 86. Se reportan dos personas lesionadas que fueron atendidas por @SectorSalud. Movilidad reducida. pic.twitter.com/d1RrxLMFIc — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) February 11, 2024

Hasta el momento, las causas exactas que llevaron a este lamentable accidente no se han dado a conocer. Además, no se conoce el estado de salud de los dos heridos.

En desarrollo...