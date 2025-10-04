Guns N' Roses es una realidad: Alcaldía de Bogotá finalmente dio el aval para el concierto

Bogotá ha estado en el centro de la conversación durante los últimos días por las cancelaciones y restricciones de varios conciertos programados en la capital. Todo comenzó tras la suspensión del show del rapero estadounidense Kendrick Lamar en el escenario del Vive Claro, hecho que generó preocupación entre empresarios, fanáticos y autoridades sobre el futuro de los grandes eventos musicales en la ciudad.

Sin embargo, una de las noticias más comentadas tuvo que ver con la posible cancelación del concierto de Guns N’ Roses, una de las bandas más emblemáticas del rock. Según se conoció inicialmente, el evento podría no realizarse por problemas en la documentación exigida para garantizar la seguridad del espectáculo.

Guns N’ Roses será una realidad en Bogotá: cuándo se presentarán?

En la mañana de este 4 de octubre, los seguidores de la agrupación californiana recibieron una buena noticia: el concierto sí se realizará. La confirmación fue celebrada por miles de fanáticos que esperaban con incertidumbre la decisión de las autoridades distritales, especialmente después de lo ocurrido con Kendrick Lamar.



El evento se llevará a cabo el martes 7 de octubre de 2025, tal como estaba previsto, luego de que el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) diera su aprobación. Según se conoció, el visto bueno se otorgó tras verificar los protocolos de seguridad y evacuación del recinto.

Aunque el anuncio se hizo público en horas de la mañana, la resolución oficial se dio a conocer horas más tarde y la hizo publica Páramo Presenta, entidad organizadora del concierto en Colombia. "Vive Claro Distrito Cultural está listo para recibirlos con los más altos parámetros de calidad y protocolos integrales de seguridad, cumpliendo con los requerimientos y observaciones de las autoridades", señala el comunicado.

Cabe recordar que el alcalde Carlos Fernando Galán había manifestado que la administración revisaría con rigor los permisos y condiciones de seguridad de todos los espectáculos masivos, con el fin de evitar emergencias o aglomeraciones peligrosas.



¿Qué pasará con el concierto de Linkin Park?

La polémica en torno al Vive Claro también ha afectado a otros artistas que planean presentarse allí. Uno de los casos más esperados es el de Linkin Park, cuya presentación está programada para el 25 de octubre. Esta sería una de las más importantes del año, pues marca el regreso de la banda a los escenarios tras una larga pausa.

Ante la incertidumbre, Adam Ruehmer, encargado del marketing del grupo, aseguró a través de sus redes sociales que la organización está al tanto de la situación y trabaja para garantizar la realización del concierto.

“Para quienes preguntan, definitivamente estamos al tanto de la situación del recinto en Bogotá. No tengo actualizaciones ni información adicional, solo que quienes deben estar al tanto lo saben”, expresó.

Con la confirmación del show de Guns N’ Roses, los fanáticos del rock en Bogotá recuperan la esperanza de poder disfrutar de sus bandas favoritas en vivo, mientras se mantienen atentos a la decisión final sobre Linkin Park y otros eventos programados en la capital.