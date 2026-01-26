Desde el sábado 31 de enero dejará de operar la estación de Transmilenio Av. Jiménez, en el centro de Bogotá, para darle paso a la continuación de las obras del Metro.

Sin embargo, Transmilenio confirmó que como reemplazo se abrirá una estación sobre la Av. Jiménez, entre calles 10 y 8, que tendrá servicio de rutas hacia las troncales Autonorte, Eje Ambiental, Suba, Caracas Sur, Calle 26, Eje Ambiental, 20 de Julio y Américas.

Con el cierre del acceso al túnel peatonal y de los vagones sobre la avenida Caracas, algunos servicios serán modificados. La conexión entre el Eje Ambiental, Américas y Caracas Sur se realizará a través de la ruta fácil 5 desde la estación temporal. No obstante, seguirán operando los vagones de la estación Avenida Jiménez, con acceso por la carrera 12, donde se mantendrán varias rutas habituales.

Habrá cierre de una importante estación de Transmilenio en el centro por obras del metro

“La articulación con la empresa Metro nos ha permitido planear la puesta en operación de las estaciones temporales de manera simultánea a los cierres necesarios por las obras del Metro. Nuestra prioridad es ofrecer alternativas de viaje y mantener la conectividad en esta troncal estratégica para la ciudad”, afirmó Lucy Cucaita, directora de Operación Troncal de Transmilenio.



Esta es la quinta estación temporal habilitada en la troncal Caracas como parte del plan para garantizar la movilidad de los usuarios durante las obras del Metro.