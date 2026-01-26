En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Habrá cierre de una importante estación de Transmilenio en el centro por obras del metro

Habrá cierre de una importante estación de Transmilenio en el centro por obras del metro

Transmilenio confirmó que se cerrará temporalmente la estación de la Av, Jiménez, pero anunció que abrirá una temporal que conectará trancones como la Autopista Norte, Suba y Calle 26.

