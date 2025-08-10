Hallan sin vida a menor de 16 años en Tunjuelito: investigan posible venganza entre bandas

La tranquilidad de la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, se vio interrumpida con el hallazgo del cuerpo sin vida de un menor de 16 años, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 5 de agosto.

La confirmación fue entregada por el mayor Ibrian Cuero, comandante de la Estación de Policía Tunjuelito, quien lamentó el hecho y aseguró que desde el primer momento se activaron los protocolos de búsqueda.

Según las primeras hipótesis de las autoridades, el homicidio estaría relacionado con una retaliación entre dos estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de drogas en esa zona de la ciudad. La investigación preliminar apunta a que estos grupos habrían estado instrumentalizando al menor para sus actividades ilegales, lo que lo habría puesto en el centro de la disputa criminal.

Frente a la gravedad de la situación, la Policía y la Fiscalía conformaron una “burbuja investigativa”, un equipo especializado de análisis criminal, con el objetivo de esclarecer los hechos, identificar a los responsables y capturarlos. “No descansaremos hasta que este caso se resuelva y se haga justicia”, subrayó el mayor Cuero.

Las autoridades reiteraron su llamado a la comunidad para que aporte cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el homicidio y evitar que más menores sean víctimas de la instrumentalización por parte de redes criminales que operan en la capital.