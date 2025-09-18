Hombre atacó ruta escolar con arma blanca en Bogotá; conductor grabó todo

Indignación en Bogotá luego de conocerse el video de un hombre que sacó un cuchillo para amenazar a un conductor de una ruta escolar, solamente porque lo había cerrado y sin medir palabras buscaba agredir a la otra persona para que también se bajara del vehículo y se enfrentaran.

El hecho habría ocurrido en horas de la tarde de este jueves, 18 de septiembre. El clip fue grabado por una mujer que se encontraba en el interior de la ruta escolar, mientras que este hombre amenazaba al conductor.

“Llame un policía, allá están. Vamos”, le dice el conductor, a lo que este hombre le responde que le rayó el carro y tenía que responder, por eso, le volvió a decir que hablaran con las autoridades entonces y le comenzó a decir que “fue el que se metió” y si hubo una imprudencia fue de su parte.

“Ah, usted es una chimba. ¿Cierto?”, le dijo con el cuchillo en la mano y ahí comenzó a rayar la puerta del vehículo y se fue nuevamente hacia su carro en donde arrancó sin decir nada más.



El video ha recopilado más de 200.000 reproducciones en redes sociales y ha causado una fuerte indignación entre los ciudadanos por la manera violenta en la que reaccionó esta persona, que, afortunadamente, en ese momento no llevaba ningún niño en la ruta escolar.

“Que salvajada, Y aun así hay quienes quieren el porte de armas de fuego”; “Se lo imaginan con otro típico de arma que querían por ahí legalizar el porte”; “Que hagan la denuncia, que no se quede solo en el video”; “Por los videos a diario nos damos cuenta que hay una mano de locos manejando”; “Con estos personajes hay que quedarse quieto porque puede pasar a tragedia”, fueron algunos comentarios en redes sociales ante este polémico caso, del cual, hasta ahora, no se han pronunciado las autoridades.