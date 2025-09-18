‘Satanás’ sigue asesinando en Bogotá y extorsiones no dan tregua: “Llamados serán con muertos”

La ola de violencia y extorsión atribuida a la estructura criminal conocida como ‘Satanás’ no da tregua en Bogotá. En las últimas semanas, transportadores informales del norte de la capital han denunciado una escalada de intimidaciones, atentados y exigencias económicas que han dejado un conductor asesinado y varios atacados por negarse a pagar las sumas impuestas por la organización.

Atentados con arma de fuego contra camionetas tipo chana y la aparición de panfletos amenazantes dejados sobre motocicletas se convirtieron en el pan de cada día. Incluso, uno de los conductores fue herido gravemente tras recibir disparos en las piernas, mientras que otro transportador que se negó a ceder a las exigencias fue asesinado por sicarios.

Altas fuentes de la Policía señalaron que detrás de estas extorsiones y asesinatos está alias ‘Satanás’, con la participación directa de su segundo al mando conocido como alias ‘Moisés’. Además de los ataques, los delincuentes han dejado mensajes intimidatorios exigiendo pagos mensuales de hasta un millón de pesos por vehículo, una suma que los trabajadores informales aseguran no pueden asumir.

La amenaza dejó constancia textual en uno de los comunicados que circulan en la zona: “Este comunicado va dirigido a los señores conductores de las chanas de Toberín y sus alrededores. Les hicimos un llamado y no se comunicaron, este es el Segundo aviso si no llaman a cuadrar con nosotros vamos a empezar a matarlos. El tercer llamado será dejando un muerto. La felicidad y la tranquilidad no tiene precio. Atentamente: ‘Satanás’, ‘Moisés’”.



‘Satanás’ sigue asesinando en Bogotá y extorsiones no dan tregua Foto: suministrada

Según las autoridades, el conductor asesinado laboraba de forma informal en el barrio Cantalejo, localidad de Suba; el ataque habría sido ejecutado por una mujer que se movilizaba como parrillera en una motocicleta. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

Los transportadores informales piden mayor presencia policial y respuestas concretas por parte de las autoridades para garantizar su seguridad y frenar las extorsiones. Por su parte, las autoridades investigan los hechos y buscan establecer la dinámica de la organización en la capital, mientras los conductores viven con temor y exigen protección para poder trabajar sin riesgo.