Hombre de 62 años fue capturado en flagrancia por intentar abusar de un niño de seis años

De acuerdo con las autoridades, los hechos tuvieron lugar en el barrio San Agustín, de la localidad de Rafael Uribe, donde los policías acudieron al llamado de la central de radio, que informó a la patrulla sobre un presunto caso de abuso dentro de una vivienda.

La oportuna reacción de los patrulleros de la Policía permitió la captura en flagrancia del agresor. De acuerdo con la versión de la mamá de la víctima, se percató de que el menor no estaba y sorprendió al hombre, al cual le tenía arrendada una habitación, tratando de abusar de su hijo de seis años y, así mismo, causándole agresiones físicas.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los hechos que se le atribuyen. Es de anotar que, según la Policía, este criminal presenta antecedentes penales por hurto.

“La Policía Metropolitana de Bogotá reitera su compromiso con la protección de los niños, niñas y adolescentes, así como con la lucha frontal contra los delitos que vulneran a la comunidad”, indicaron las autoridades.