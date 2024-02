Hombre que se hizo viral por usar en Apple Vision Pro en Bogotá denunció que casi lo roban

A comienzos de febrero de 2024, las Apple Vision Pro se volvieron un hit en el mundo por su realismo tecnológico y empezaron a ser usadas en diferentes partes del mundo; por su puesto, Bogotá no fue la excepción y un joven,conocido como Martín López, las puso a prueba en el transporte público, sin embargo, denunció que casi es víctima de un robo.

No obstante, López aclaró que no fue por usar las Apple Vision Pro en la calles, sino por usar su celular y dicho dispositivo. Si bien se dio a conocer por este uso, el dispositivo no estuvo envuelto en su problema en la capital del país y se trató de un intento de atraco por parte de dos personas, entre ellas un motorizado, que estaban pendientes de él.

"Me di cuenta porque escucho pasar la moto, me volteo y había una persona que estaba hablando por celular con un tapabocas de esos quirúrgicos normales hablando como muy cerquita a mí y en ese momento cuando bajo el celular, lo guardo y me detengo como para cruzar la calle como para distraerme veo que la misma moto se parquea al frente mío mirando fijamente al hombre que está detrás mío", dijo el joven.

En su relato, el joven aseguró que aunque sonará paranoica la situación y no un intento de robo, dijo que su perspicacia no le falló porque en realidad sí eran dos ladrones y se dio cuenta de la siguiente manera: "Minuto seguido, el hombre detrás mío empieza a decir: 'cancele', 'cancele', 'cancele', cruza la calle y la moto sube media cuadra, espera un minuto y da media vuelta. Espera un segundo y medía vuelta (...) El del celular para en la esquina para montarse y el otro sigue derecho para que no sea evidente. El tipo se devuelve por la misma cuadra y veo cómo ese hombre se sube en la moto y se van", relató.

Luego de esta situación, Martín López aseguró que "la inseguridad en Bogotá no se debería normalizar" porque por eso suceden este tipo de situaciones que ponen en riesgo a las personas en las calles. Asimismo, dijo que si hubiera más cámaras de seguridad habría mayor trabajo policial y es algo que debería usarse en cada CAI para seguirle la pista a este tipo de personas.