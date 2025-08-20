Hombre terminó atrapado bajo una estación de TransMilenio: quería robar fibra óptica

Un particular caso tuvo lugar en la madrugada del pasado martes en Bogotá, luego de que un hombre resultara atrapado debajo de una estación de TransMilenio, en el sector de Teusaquillo.

Todo ocurrió luego de que el individuo intentara llevarse 75 metros de cable de fibra óptica, aprovechando las obras del metro sobre la Av. Caracas.

El hombre, de alrededor de 30 años, consideró que podría pasar desapercibido; sin embargo, su plan no tuvo el resultado esperado. Con la intención de cortar y sacar el material, ingresó por un hueco debajo de la estación; pero cuando intentó salir, no lo consiguió.



Autoridades tuvieron que ayudar al hombre

La Policía Metropolitana recibió el llamado de un posible robo y envió una patrulla al lugar. Lo que en un principio parecía un procedimiento normal y sin complicaciones terminó siendo una operación de rescate.

Al momento de llegar, los uniformados encontraron al hombre atrapado y debieron ayudarlo a salir del hueco. Una vez se liberó, confirmaron que logró cortar y enrollar 75 metros del cableado de fibra óptica.

De acuerdo con lo revelado por la teniente coronel Maryam Moreno, comandante de Transporte Masivo de TransMilenio, el capturado terminó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Robo de fibra óptica en Bogotá

Tal parece que este no es un caso aislado, pues en varias zonas de la ciudad los residentes han visto tapas de alcantarillas con mensajes de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), en los que aclaran que no hay cables de cobre.

El motivo de estas advertencias es que los delincuentes intentan robarse la fibra óptica pensando que les puede generar ingresos en chatarrerías; pero lo cierto es que este material no tiene ningún valor.

El problema real es que estos robos afectan directamente a la comunidad, pues dejan sin internet a barrios enteros en la capital colombiana. Ante ello, las autoridades han implementado medidas más estrictas. De hecho, el pasado 22 de julio cinco individuos fueron capturados en el barrio Bosques de Suba, en donde se recuperaron 399 metros de cable, avaluados en más de 16 millones de pesos.

¡Capturados bajo tierra!



Así fueron sorprendidos estos 7 hombres hurtando fibra óptica cerca de la estación Calle 34 de @TransMilenio. Tenían más de 8 metros de cable avaluados en $5 millones.



En 2025 ya van 1.251 capturas en el sistema, 601 por hurto.… pic.twitter.com/XBZZgaNKfW — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) July 13, 2025

Más recientemente, el 13 de julio, siete personas fueron detenidas por la Policía cuando intentaban llevarse ocho metros de fibra óptica en inmediaciones de la estación Calle 34.

La ETB, por su parte, mantiene abiertas dos líneas para denunciar este tipo de hechos: 305 7067286 y 601 2422119, disponibles las 24 horas.

Mientras tanto, el caso del hombre atrapado deja en evidencia no solo la frecuencia de estos robos, sino también lo absurdo a lo que puede llegar un intento de hurto en Bogotá.