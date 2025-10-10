En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / “Inaceptable”: reclamo de rector de U. Nacional por ingreso de mineducación pese a orden de desalojo

“Inaceptable”: reclamo de rector de U. Nacional por ingreso de mineducación pese a orden de desalojo

El rector de la Universidad Nacional cuestionó el ingreso del ministro de Educación, Daniel Rojas, al campus durante la alerta de bomba y la orden de desalojo, hecho que calificó como una violación a la autonomía universitaria.

Fachada Universidad Nacional
Fachada Universidad Nacional
Foto: Universidad Nacional
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

A través de su cuenta de X, el rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, criticó que el ministro de Educación, Daniel Rojas, ingresara al campus a pesar de la orden de desalojo por una posible amenaza de explosivo en la institución.

“Pese a la orden de desalojo, el ministro de Educación Nacional, que acompañaba la manifestación, ingresó al campus. Tal decisión constituye un hecho inaceptable que desconoce la autonomía universitaria y que, en consecuencia, me lleva a expresar mi voz de protesta”, expresó Múnera.

Cabe recordar que este viernes 10 de octubre se conoció una amenaza de bomba en la institución, difundida por grupos de WhatsApp. Aunque las directivas de la universidad aseguraron haber informado la situación a las autoridades, desde el Distrito señalaron que no tenían conocimiento de dicha amenaza.

Asimismo, mientras se ejecutaba la orden de desalojo, ingresaron dos chivas de la minga indígena por la entrada occidental de la institución para participar en un evento previamente programado. La jornada de este jueves estuvo marcada por protestas de varias organizaciones estudiantiles convocadas desde el mediodía.

Estas manifestaciones generaron disturbios en las inmediaciones de la Universidad Nacional, lo que afectó la operación de varias estaciones de TransMilenio.

