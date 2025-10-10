Atención: ordenan desalojar la Universidad Nacional por amenaza de explosivo

Este viernes, 10 de octubre, se ordenó desalojar la Universidad Nacional ante la amenaza de un posible explosivo dentro de la institución en la sede de Bogotá.

Todo de originó a través de un mensaje que empezó a circular en un grupo de WhatsApp en el que se alertaba de este supuesto explosivo en la universidad. Por lo tanto, la institución educativa decidió realizar este desalojo y, de igual manera, comunicar esta alerta a las autoridades distritales de Bogotá.

A través de un comunicado, la institución educativa rechazó este tipo de amenazas contra la universidad y decidió suspender todas las actividades presenciales en el campus de la capital.

"Una vez conocido el hecho y buscando la protección de la comunidad, las directivas de la Universidad pusieron de forma inmediata en conocimiento la situación ante las autoridades locales y nacionales (Secretaría de Gobierno y Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito, y Defensoría del Pueblo)", se lee en el documento.



Este es el comunicado de la Nacional: