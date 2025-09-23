En vivo
Caso Nicolás Petro
B King
Acetaminofén
Petro en la ONU

Tensión dentro de la Universidad Nacional de Bogotá: videos quemando motos

Tensión dentro de la Universidad Nacional de Bogotá: videos quemando motos

Nuevos hechos de alteración de orden público se presentan en la universidad. En las imágenes se puede ver cómo la comunidad estudiantil evacúa la zona.

Desórdenes al interior de la Universidad Nacional en Bogotá
Foto: captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de sept, 2025

En la tarde de este martes, 23 de septiembre, se registra una delicada situación de orden público dentro de la Universidad Nacional luego de que personas quemaran algunas motos de los integrantes de seguridad de la institución, según informó Diego Torres, representante de los profesores.

De acuerdo con información obtenida por Blu Radio, encapuchados realizaron este acto de vandalismo como protesta por una denuncia que están haciendo por una presunta agresión que habría cometido un miembro de la seguridad de la universidad contra una persona.

Por lo sucedido, se está evaluando evacuar la institución por lo sucedido y si se complica más la situación de orden público dentro de las instalaciones, en este caso, cerca del edificio de Sociología.

De hecho, en las imágenes que se han conocido en redes sociales se puede ver cómo la comunidad estudiantil corre para resguardarse luego de iniciarse el incendio con las motos en la universidad.

Protestas en Lourdes

Entretanto, en la localidad de Chapinero, se registran enfrentamientos entre encapuchados y miembros de la UNDMO (antiguo Esmad) a la altura del Parque Lourdes en Chapinero. La movilidad en esa zona de Bogotá presenta complicaciones mientras que varias personas han tenido que resguardarse ante los disturbios.

