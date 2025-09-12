En vivo
Universidad Nacional
Jair Bolsonaro
Charlie Kirk
Metro de Bogotá

Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / Ministerio de Educación rechaza hechos de violencia en la Universidad Nacional

Ministerio de Educación rechaza hechos de violencia en la Universidad Nacional

La entidad reiteró que los campus deben ser espacios de diálogo y construcción pacífica, al tiempo que defendió la autonomía universitaria y el derecho a la protesta en el marco del respeto y la convivencia.

Evacuan la Universidad Nacional por fuertes disturbios.jpg
Evacuan la Universidad Nacional por fuertes disturbios //
Fotos: Universidad Nacional / suministrada
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: septiembre 12, 2025 10:32 a. m.

El Ministerio de Educación Nacional expresó su rechazo frente a los hechos de violencia ocurridos en la tarde del jueves 11 de septiembre en la sede Bogotá de la Universidad Nacional. Según la cartera, estos sucesos ponen en riesgo tanto a la comunidad universitaria como a la ciudadanía en general.

El Ministerio subrayó que los campus universitarios deben ser escenarios de diálogo, reflexión crítica y construcción pacífica de ideas, elementos fundamentales para fortalecer la vida académica y democrática del país. En ese sentido, insistió en que la violencia no tiene lugar dentro de la universidad ni en la sociedad.

El pronunciamiento también defendió la autonomía universitaria como un principio esencial de la democracia, que debe ejercerse en un marco de respeto, debate de ideas y convivencia pacífica. La entidad reiteró su compromiso con el derecho a la protesta, siempre que esta se desarrolle de manera pacífica y protegiendo la integridad de la comunidad educativa.

Protestas Universidad Nacional el 10 de septiembre
Protestas Universidad Nacional el 10 de septiembre
Foto: redes sociales

Finalmente, se hizo un llamado a la sociedad y a la comunidad universitaria a rechazar cualquier forma de violencia, para consolidar una universidad y un país donde el disenso y el pensamiento crítico se expresen a través de la palabra y no mediante confrontaciones.

El Ministerio aseguró que continuará acompañando a las instituciones de educación superior en la construcción de una cultura de paz, democracia y pluralidad, pilares que considera esenciales para el desarrollo de Colombia.

