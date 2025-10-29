Indignación por perrita maltratada al norte de Bogotá: autoridades buscan a dueño que habría huido

En los últimos días, un nuevo caso de maltrato animal en el norte de Bogotá desató manifestaciones e indignación entre los ciudadanos. Tras un operativo interinstitucional, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) rescató a Samantha, una perrita de 14 años víctima de agresiones físicas por parte de su tutor.

El hecho se conoció gracias a una denuncia ciudadana presentada a través de los canales oficiales del IDPYBA y difundida en redes sociales. En los videos compartidos se observa cómo la Golden Retriever es golpeada violentamente, presuntamente porque se había orinado en un pasillo del edificio donde vivía.

Las imágenes generaron una ola de rechazo en redes sociales y provocaron la rápida intervención de las autoridades. Durante el operativo, el equipo médico veterinario del Instituto determinó que Samantha presentaba dolores y lesiones compatibles con las agresiones registradas en los videos.

¡En Bogotá no permitimos el maltrato animal!



En coordinación Alcaldía de @Bogota @CarabinerosCol y @FiscaliaCol rescatamos a Samanta en caso reportado de maltrato animal al norte de la ciudad.



Samanta ya está bajo nuestra custodia y protección, y el tenedor será judicializado. pic.twitter.com/tGhoK4OWBO — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) October 28, 2025

Tutor de Samantha se escapó: es buscado por las autoridades

El caso ocurrió en un conjunto residencial del sector de Cedritos, en la localidad de Usaquén. La Policía Ambiental y Ecológica realizó la aprehensión material preventiva del animal, trasladándola a una de las sedes del IDPYBA, donde recibe atención médica, alimentación y cuidados especializados.

“Nuestro compromiso es proteger la vida y el bienestar de todos los animales de compañía en la ciudad. Cada denuncia ciudadana es clave para salvar vidas como la de Samantha”, señaló la entidad en un comunicado.

Desde la cuenta oficial de Protección Animal Bogotá en X, se destacó que el rescate se llevó a cabo en coordinación con la Alcaldía Mayor de Bogotá, los Carabineros de Colombia y la Fiscalía General de la Nación. Actualmente, las autoridades trabajan para ubicar al tutor de la perrita.

De acuerdo con información de Blu Radio, el propietario de Samantha habría huido del conjunto residencial tras la difusión de los videos, presuntamente para evadir una posible condena o sanción penal. Las autoridades ya adelantan las investigaciones para dar con su paradero.

El IDPYBA reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los animales. Recordó, además, que el maltrato animal está tipificado como delito en la Ley 1774 de 2016, que establece sanciones penales y económicas para quienes atenten contra la vida o el bienestar de los animales.

