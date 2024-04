Intento de secuestro y robo en Bogotá terminó con persecución y una camioneta estrellada

Un comerciante de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, vivió momentos de terror la noche del pasado 15 de abril cuando fue víctima de un intento de secuestro y robo por parte de varios hombres armados.

Según el relato del afectado en Blu Radio, mientras esperaba a su hija, fue abordado por cuatro o cinco hombres que llegaron en varios vehículos y lo amenazaron con armas de fuego con la intención de secuestrarlo. En un acto de valentía, el comerciante logró escapar de la camioneta, pero recibió algunos golpes.

Al descender del vehículo, el comerciante activó el sistema de bloqueo de la camioneta, lo que obligó a los delincuentes a huir a pie. Sin embargo, la persecución no tardó en comenzar, ya que tanto la comunidad como la Policía se unieron para dar captura a los responsables.

Minutos después, la camioneta robada fue encontrada estrellada a unas seis cuadras del lugar del hecho. Sin embargo, para sorpresa del comerciante, al llegar a su vehículo, descubrió que además de los daños materiales, le habían robado la exorbitante suma de 15 millones de pesos que guardaba en la guantera, junto con varias botellas de licor y otros objetos de valor.

"Estaba esperando a mi hija cuando cuando me abordaron como cuatro o cinco tipos, unos venían en otro carro y todos con pistola y nos querían era como secuestrar. Nos querían meter en la en la parte de atrás y entonces yo me logré salir de la camioneta. Me dieron cachas. Afortunadamente, gracias a Dios, venían unos policías. Cuando me bajé de la camioneta, bajé el control de la camioneta y entonces la camioneta automáticamente queda bloqueada, pero me las la estrenaron como a unas seis cuadras", relató. el hombre.

El comerciante exige a las autoridades que se realice una investigación exhaustiva para determinar si efectivamente fueron los ladrones quienes sustrajeron el dinero o si hubo algún tipo de irregularidad durante el operativo policial.

El caso ha generado gran conmoción en la comunidad de Kennedy, quienes exigen mayor seguridad en la zona y una respuesta contundente por parte de las autoridades.