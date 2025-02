Joven terminó herido por no dejarse robar la camioneta de tres ladrones en Bogotá

Nuevamente, los ladrones de camionetas en Bogotá vuelven a hacer de las suyas y generan preocupación entre los ciudadanos, lo que vuelve a poner a las autoridades en alerta. En la noche del lunes, en el barrio San Benito, cerca del parque El Tunal, un joven fue víctima de un violento intento de robo mientras ingresaba su vehículo.

Los delincuentes, a bordo de una camioneta negra, lo abordaron y le dispararon al resistirse a entregar las llaves del automotor. En declaraciones al Ojo de la noche para Mañanas Blu, la víctima narró:

"Iba llegando a guardar el vehículo y de un momento a otro me cerraron tres hombres fuerte, armados. Y pues al oponerme a que me quitaran el vehículo, me impactaron dos veces en el cuello", contó.

Sin embargo, momentos después del ataque y a través de las redes sociales, el mismo hombre se enteró que esos ladrones tomaron la avenida Boyacá, se fueron para el sector de Kennedy, para el barrio Gran Colombia y allí intentaron robarse otra camioneta, que tampoco pudieron llevarse.

Operativo en el sur de Bogotá

La Policía llevó a cabo operativos para hacer frente al robo de una tractomula a manos de ladrones disfrazados de policías, y fue el coronel Julio Botero, comandante de Ciudad Bolívar, quien entregó los detalles de la persecución que finalizó en el sur de Bogotá.

Durante la huida, uno de los delincuentes, que iba disfrazado de uniformado, logró escapar tras abandonar una motocicleta igual a la de la institución. El coronel enfatizó la urgencia de desmantelar estas bandas que operan con este tipo de estrategias, como el uso de vehículos y uniformes similares a los de la policía.

"Se inicia una persecución sobre la avenida Boyacá. Llegamos aquí al sector de la aurora. La motocicleta queda abandonada, el sujeto alcanza a huir y en las investigaciones que estamos adelantando se trata de una motocicleta que se encuentra con una placa falsa y los sistemas de identificación. Estamos trabajando frente a eso para ubicar a la persona propietaria de esta motocicleta", puntualizó.

