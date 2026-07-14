La investigación que rodea al Hospital San Rafael por contratación de residentes de anestesiología

Una serie de audios conocidos por Blu Radio tiene bajo investigación al Hospital Universitario Clínica San Rafael, en Bogotá. Las grabaciones corresponden a una reunión realizada el 18 de diciembre de 2025, en la que directivos del hospital hablan sobre contratar médicos que estaban terminando su último año de especialización en anestesiología para que comenzaran a trabajar desde enero de 2026.

Todo comenzó por una denuncia anónima que recibió Blu Radio. En ella se advierte sobre posibles irregularidades en la contratación de estos médicos. Según la denuncia, varios de ellos todavía no aparecían registrados oficialmente como anestesiólogos cuando fueron contratados, aunque los contratos se firmaron entre el 19 y el 22 de diciembre de 2025.

Uno de los audios conocidos por Blu Radio muestra la preocupación de los directivos por la gran cantidad de cirugías pendientes que tenía el hospital. En la grabación se escucha:

“Tenemos una demanda quirúrgica, yo creo que por lo menos hay un listado de 3.000 cirugías por bajito. Entonces trabajo es lo que hay y cada vez estamos más demandantes…”



Sin embargo, el segundo audio es el que genera los principales cuestionamientos. Allí se habla de la necesidad de contratar rápidamente a los residentes que estaban a punto de terminar su especialización.

“Lo que queremos con el motivo de las reuniones es que primero usted conozca al equipo, ellos son residentes de último año de cuarto año que ya terminan. Ellos son los residentes. Van a tener hasta el 1 de febrero son mes, solo oficialmente, que ya. Pero hay algunos que terminan antes, como ya le habíamos comentado, que estarían dispuestos a entrar a ser parte del equipo a partir del 1 de enero sin ningún problema, porque ya han cumplido, digamos su ciclo académico completo.

"Ok, la idea es que ellos ingresen ya a partir del primero, primero como médicos generales. Entrarían con el valor hora normal de anestesiólogo y oficializamos cuando tengan ReTHUS de anestesiología, pues eso va a ser un cambio de estatus de freno. Sería básicamente eso (…) Es eso, entonces es básicamente ingeniero definir eso, confirmarlo para que ellos tengan esa certeza porque es importante resaltar al ingeniero que el mercado está captantemente valorado para los antesiólogos. Si no los amarramos, se van a ir a buscar algún sitio. Ya, pasemos la resolución, yo la firmo en lista”.

Publicidad

En esa conversación también se menciona que ya había una resolución preparada para formalizar esas contrataciones y que era importante “amarrar” a esos médicos antes de que aceptaran ofertas de otros hospitales.

A partir de estos audios, Blu Radio empezó a revisar el caso y encontró que la denuncia ya estaba en manos de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.

Este medio conoció un documento que confirma que el 12 de marzo de 2026 la Secretaría abrió una investigación preliminar para recoger documentos, revisar la información recibida y establecer si hubo incumplimientos en las normas que regulan el ejercicio de los profesionales de la salud.

Publicidad

Durante esta investigación, Blu Radio también conoció un documento enviado por la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.), en el que la organización pide revisar las presuntas irregularidades y verificar si las anestesias fueron realizadas por personas que cumplían todos los requisitos exigidos por la ley.

Como parte de esa revisión, S.C.A.R.E. analizó las programaciones de cirugía de los días 7, 9, 14 y 15 de enero de 2026. Según el documento, durante esas jornadas se realizaron entre 36 y 42 cirugías por día.

En esas listas también aparecían entre seis y doce procedimientos identificados con nombres como “INT.”, “EST.”, “Anestesiólogo 1” y “Anestesiólogo 2”. Según la organización, esas denominaciones podrían corresponder a médicos que todavía estaban en formación.

Además, encontraron que en varias cirugías aparecían asignados tanto especialistas como residentes. Por eso, la organización pidió establecer quién fue la persona que realmente aplicó la anestesia en cada procedimiento y si el residente estuvo acompañado por un especialista, como exige la formación médica.

Para entender qué necesita una persona para ejercer legalmente como anestesiólogo en Colombia, Blu Radio consultó a S.C.A.R.E.

La organización explicó que un médico solo puede trabajar como anestesiólogo cuando ya terminó su especialización, tiene todos los permisos exigidos por las autoridades de salud y aparece inscrito como especialista en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS), que es la base de datos oficial donde cualquier persona puede verificar si un profesional está autorizado para ejercer una especialidad médica.

Según los documentos conocidos por Blu Radio, la preocupación surge porque los audios hablan de contratar médicos que aún estaban terminando su residencia, por lo que ahora se busca establecer si en ese momento ya cumplían todos los requisitos para ejercer como especialistas.

Publicidad

Durante la investigación también se estableció que varios de los residentes mencionados pertenecerían al programa de Anestesiología de la Universidad Militar Nueva Granada.

Por esa razón, también fue presentada una denuncia ante esa universidad. Allí se solicita revisar si el hospital sigue ofreciendo las condiciones necesarias para formar especialistas y si los residentes continúan realizando allí sus prácticas bajo la supervisión que exige este tipo de programas.

Frente a los señalamientos conocidos por Blu Radio, el Hospital Universitario Clínica San Rafael respondió que las contrataciones realizadas a finales de 2025 hacían parte de una estrategia para fortalecer el servicio de anestesiología, una de las especialidades con mayor escasez de profesionales en Colombia.

Publicidad

El hospital explicó que, por ser un hospital universitario, trabaja de la mano con varias universidades en la formación de especialistas y que, dentro de ese proceso, adelantó la selección de médicos que estaban terminando su especialización.

Según la institución, esos profesionales comenzaron a trabajar desde enero de 2026 como médicos generales mientras terminaban los trámites necesarios para quedar registrados oficialmente como anestesiólogos.

El hospital rechazó las acusaciones y aseguró que nunca contrató personas para ejercer como anestesiólogos sin cumplir los requisitos legales.

También afirmó que esta información fue entregada oportunamente a la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.) y sostuvo que todas las contrataciones y asignación de funciones se hicieron siguiendo criterios técnicos, administrativos y legales, siempre priorizando la seguridad de los pacientes y el cumplimiento de la ley. Además, aseguró que atenderá todos los requerimientos de las autoridades durante la investigación.

Blu Radio también consultó a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, entidad que confirmó que el caso sigue siendo analizado dentro de la investigación que abrió el 12 de marzo de 2026.

Fuentes de la Secretaría señalaron que actualmente están revisando toda la documentación y verificando los hechos denunciados para establecer si hubo o no irregularidades. Agregaron que, debido a la complejidad del caso, solo emitirán un pronunciamiento cuando termine esta primera etapa de la investigación.