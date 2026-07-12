Establecimiento estético en Bogotá en donde murió Adriana Manotas ya tenía sanciones

La muerte de Adriana Manotas Rodríguez, de 52 años, tras someterse a un procedimiento estético en Bogotá, volvió a encender las alarmas por el funcionamiento de centros clandestinos que continúan ofreciendo este tipo de intervenciones sin cumplir con los requisitos legales.

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá informó que clausuró temporalmente el establecimiento donde falleció Adriana Manotas y confirmó que el lugar continuaba realizando procedimientos invasivos, pese a que desde noviembre de 2025 tenía medidas sanitarias vigentes que le prohibían prestar servicios de salud.

Según la entidad, el pasado 10 de julio funcionarios de la Secretaría participaron en un allanamiento liderado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, en donde encontraron material quirúrgico y residuos biológicos que evidenciarían la realización de procedimientos médicos sin cumplir la normatividad vigente en este centro.

Si conoce algún establecimiento estético ilegal o clandestino, denúncielo.



Estos lugares no pueden seguir funcionando ni cobrando vidas. Hemos reforzado los controles, pero necesitamos que nos ayude a denunciarlos, si conoce algún lugar de este tipo.



Desde 2025 hemos hecho… pic.twitter.com/Mv7H9uoJ7R — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 11, 2026

La Secretaría explicó que, durante una inspección realizada en noviembre de 2025, había impuesto dos medidas sanitarias de seguridad: una contra el establecimiento y otra contra el médico que allí prestaba sus servicios, debido a que ninguno contaba con la habilitación requerida para ofrecer servicios de salud.



No obstante, durante el operativo se comprobó que dichas restricciones fueron desacatadas y que el lugar continuaba funcionando de manera irregular, situación que desencadenó en el fallecimiento de Adriana Manotas.

Como resultado de la inspección, la Secretaría ordenó dos nuevas medidas: la clausura temporal total del establecimiento y el decomiso de cerca de 108 elementos, entre equipos biomédicos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos que, según indicó, representaban un riesgo para los pacientes.

La Secretaría Distrital de Salud señaló que continuará trabajando de manera articulada con la Fiscalía y la Policía para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Adriana Manotas y determinar las responsabilidades correspondientes. Asimismo, lamentó la muerte de la mujer y envió sus condolencias a su familia.