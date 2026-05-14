La nueva estafa con la que están robando pagos del servicio de agua a usuarios en Bogotá

Quedarse sin agua en la casa es una situación que puede complicar cualquier día. Desde cocinar y lavar la ropa hasta bañarse o limpiar el hogar, el servicio es indispensable para miles de familias.

Por eso, cuando una factura aparentemente queda “pagada”, muchos usuarios creen que ya cumplieron y no imaginan que podrían terminar recibiendo una orden de suspensión por falta de pago.

Precisamente, esa es la situación que están enfrentando algunas personas víctimas de un nuevo fraude digital que fue descubierto por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

Según la entidad, ciberdelincuentes están usando páginas falsas y mensajes engañosos para quedarse con el dinero destinado al pago del servicio de agua.



Así funciona el fraude con los pagos del agua

La EAAB advirtió que delincuentes están suplantando la plataforma oficial de pagos del Acueducto de Bogotá mediante sitios web falsos que aparentan ser legítimos. A través de estas páginas, los usuarios hacen el supuesto pago de la factura, pero el dinero termina en cuentas ajenas a la empresa.



Además, los estafadores están enviando mensajes de cobro por WhatsApp y mensajes de texto, canales que el Acueducto aclaró que no utiliza para hacer cobros ni acuerdos de pago. Estos mensajes incluyen enlaces fraudulentos que redirigen a las páginas falsas.

El problema suele descubrirse días después, cuando el usuario recibe una notificación de falta de pago o incluso una orden de suspensión del servicio por incumplimiento.

Ante esta situación, el Acueducto de Bogotá hizo un llamado a los usuarios e indicó que la forma más segura de pagar la factura es a través de la oficina virtual disponible en el portal oficial de la empresa.



¿Cómo pagar de forma segura?

La entidad invitó a los usuarios a registrarse en la oficina virtual para evitar caer en este tipo de estafas digitales. Allí los ciudadanos pueden pagar la factura, realizar acuerdos de pago y adelantar otros trámites de forma segura.

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Para registrarse, la EAAB recomendó:



Ingresar al portal oficial del Acueducto de Bogotá.

Registrarse con correo electrónico y número de cuenta contrato.

Realizar los pagos únicamente dentro de la plataforma oficial.

La empresa insistió en que este canal funciona como una herramienta de protección frente a la ciberdelincuencia y pidió a los ciudadanos desconfiar de enlaces enviados por mensajes de texto o aplicaciones de mensajería.

Finalmente, el Acueducto recordó que evitar intermediarios y verificar siempre que se trate de canales oficiales puede evitar estafas e inconvenientes con la facturación.