Ladrones aprovecharon trancón en Bogotá para robar y habrían fallado por esta razón

Crece la preocupación en Bogotá por diversos hechos de inseguridad que se han registrado últimamente en la ciudad y el más reciente se dio este miércoles, 13 de agosto, en la localidad de Tunjuelito, cuando dos personas intentaron robar un carro durante un trancón.

Todo quedó en video gracias, al parecer, a un pasajero que se encontraba en un SITP que se movilizaba detrás de este vehículo. Ahí, se pudo evidenciar cómo estos dos hombres en medio del trancón forcejean las puertas y vidrios para intentar quitarle las pertenencias al conductor.

Pero, al parecer, no lograron su cometido debido a que los vidros estarían blindados ya que se ve cómo en el clip intentan golpear la ventana del conductor y no logran romperla, mientras la otra sí está abierta, pero lo que buscan no se encuentra de ese lado. Sin embargo, al ver el alboroto, los dos hombres dejan al lado su cometido y salen corriendo del sitio.

#BOGOTÁ. La mañana de este miércoles 13AGO, ciudadano grabó con su celular el momento en que dos individuos aprovechan el trancón en la cl 40 Sur con cr 24, loc/Tunjuelito, para robar al conductor de un vehículo particular. Al parecer no lograron su cometido, estar muy atentos. pic.twitter.com/S1eZojMDcH — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) August 13, 2025

Este video causó una fuerte indignación en redes sociales, de hecho, según usuarios, en este punto de la ciudad (calle 40 sur con carrera 24) se han presentado otros hurtos, algunos que, por fortuna, se han podido evitar por la rápida acción de la comunidad.

“En ese mismo sector me robaron a la 5:00 de la mañana el sábado pasado, si no es porque arranco y arrastro a uno, nos roban todo porque querían que nos bajáramos del carro”; “En ese mismo sector me robaron la maleta cuando iba en un Uber en modalidad de romper vidrios”; fueron algunos casos.

La violencia e inseguridad preocupa a gran parte de la población. Pese que, según cifras de la Alcaldía de Bogotá, en el primer semestre de 2025 hubo 18.000 delitos menos en comparación al año pasado, aún así diversos casos se han dado en diferentes puntos de la ciudad, desde hurtos a hechos que ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía.