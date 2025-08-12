Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia despide a Miguel Uribe
María Claudia Tarazona
Alfredo Saade
Isla Santa Rosa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Procuraduría pone la lupa por aumento de casos de abuso de menores en colegios públicos de Bogotá

Procuraduría pone la lupa por aumento de casos de abuso de menores en colegios públicos de Bogotá

La entidad solicitó a la alcaldía de Bogotá, el ICBF y otras entidades, información sobre acciones y medidas para prevenir nuevos casos de abuso y proteger a los menores en Bogotá.

Procuraduría pone la lupa por aumento de casos de abuso de menores en colegios públicos de Bogotá
Procuraduría pone la lupa por aumento de casos de abuso de menores en colegios públicos de Bogotá
Foto: Unsplash / Procuraduría
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 12, 2025 08:18 a. m.

Con el fin de conocer las estrategias de protección, acompañamiento y prevención frente a los casos identificados de presuntos abusos de niños y niñas en instituciones educativas del distrito, la Procuraduría instaló una mesa de trabajo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Secretaría de Educación del Distrito y la Personería Distrital.

La decisión tuvo en cuenta las cifras de la Secretaría Distrital de Educación, que advierte que de las 6.997 denuncias por delitos sexuales en Bogotá, el 51.13 % se presentan en colegios públicos y privados, lo que equivale a 3.577 denuncias.

La Procuraduría aclaró que esa entidad ya informó sobre los canales de comunicación activos y la forma de atender los casos, las problemáticas que a la fecha se han presentado ante este tipo de situaciones.

Abuso contra menor de edad
Abuso contra menor de edad
Foto: referencia, Meta IA

“La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción, desde su función preventiva, solicitó a las autoridades información específica acerca de estrategias, planes y rutas de atención establecidas para los infantes, las familias y las instituciones educativas ante un presunto caso de abuso o acoso sexual en los colegios de la ciudad”, dice un comunicado de la entidad.

La Procuraduría destaca que continuará de forma preventiva haciendo seguimiento a esta problemática que afronta Bogotá, “de cara a incidir en las medidas de prevención dirigidas a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Abuso sexual

Abuso sexual Menores de Edad

Colegios distritales