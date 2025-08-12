Procuraduría pone la lupa por aumento de casos de abuso de menores en colegios públicos de Bogotá

Con el fin de conocer las estrategias de protección, acompañamiento y prevención frente a los casos identificados de presuntos abusos de niños y niñas en instituciones educativas del distrito, la Procuraduría instaló una mesa de trabajo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Secretaría de Educación del Distrito y la Personería Distrital.

La decisión tuvo en cuenta las cifras de la Secretaría Distrital de Educación, que advierte que de las 6.997 denuncias por delitos sexuales en Bogotá, el 51.13 % se presentan en colegios públicos y privados, lo que equivale a 3.577 denuncias.

La Procuraduría aclaró que esa entidad ya informó sobre los canales de comunicación activos y la forma de atender los casos, las problemáticas que a la fecha se han presentado ante este tipo de situaciones.

Abuso contra menor de edad Foto: referencia, Meta IA

“La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción, desde su función preventiva, solicitó a las autoridades información específica acerca de estrategias, planes y rutas de atención establecidas para los infantes, las familias y las instituciones educativas ante un presunto caso de abuso o acoso sexual en los colegios de la ciudad”, dice un comunicado de la entidad.

La Procuraduría destaca que continuará de forma preventiva haciendo seguimiento a esta problemática que afronta Bogotá, “de cara a incidir en las medidas de prevención dirigidas a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.