Ladrones raptaron perro salchicha mientras regresaba a su casa en el bus de la guardería

Enzo es un perro salchicha de dos años y 8 meses que fue raptado del bus de la guardería que venía hacia Bogotá desde Siberia el pasado 17 de octubre.

De acuerdo con Andrés Delgado, lo que relata la conductora del carro es que en medio de un trancón, sujetos en una motociclista rompieron el vidrio lateral, sacaron el bolso de la conductora y al perro Enzo.

Sin embargo, según el relato, la conductora del carro “negoció” con los delincuentes para que le entregaran a la mascota si ella entregaba su celular. Ante la situación, los delincuentes decidieron raptar al perro y al momento no se sabe de su paradero.

Los dueños de Enzo aseguran que en estos momentos el animal padece de una condición médica relacionada con un hemoparásito por una picadura de una garrapata, por lo cual necesita medicación diaria.



El perro Enzo tiene una condición médica. Foto: Suministrada

“Lo que nos dice Ángela, que es la propietaria de la guardería, es que ella cuando se percata el robo, cuando siente el estallido del vidrio, ve que Enzo ya va con las paticas en el aire saliendo del carro y que cuando le piden a ella el celular, ella lo que intenta es negociar el celular por Enzo y desafortunadamente estas personas no acceden, se ponen muy groseras y la moto arranca. Enzo es un perrito nervioso, él desde cachorro nunca lo logramos acostumbrar a que fuera en guacales porque se ponía ansioso, se hacía popó, se vomitaba y salía temblando. Entonces, desde un principio cuando conocimos al equipo de la guardería, acordamos que se fuera adelante.” Contó Andrés Delgado, dueño de Enzo.

Y es que por este caso, tanto la guardería como los dueños de Enzo ya radicaron la denuncia correspondiente, a lo cual la Fiscalía confirmó en la tarde de ayer que ya fue abierta la noticia criminal.

Estos mismos afirman que es nula la hipótesis que el robo de Enzo se haga por represalias contra la guardia o los dueños. Así mismo; tanto los dueños como los propietarios denuncia que también han recibido algunas llamadas falsas con “datos del paraderos de la mascota” por ahora, la búsqueda continúa.