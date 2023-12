Largas filas y horas de espera: congestión en terminal de transporte de Bogotá por vía al Llano

A pesar de las proyecciones optimistas de la terminal de transporte de Bogotá, que espera movilizar a 1.9 millones de pasajeros en 127.500 vehículos de 90 empresas transportadoras durante la temporada navideña, la realidad en la madrugada de este viernes muestra una imagen bastante diferente por cuenta de la situación de la vía al Llano.

En el corazón del caos se encuentra el módulo 2, desde donde parten los viajeros con destino al Llano. A pesar de las expectativas, algunos módulos se encontraban en completa soledad, mientras que en este se registraron largas filas, horas de espera y descontento generalizado entre los pasajeros.

"Que porque estamos en Navidad y hay que aprovechar entonces porque las transportadoras dicen que no, que hay que pagar eso así. A mí no me parece eso justo", expresó una usuaria, refiriéndose a los cobros adicionales y cambios inusuales en las rutas durante la temporada festiva.

La inconformidad entre los viajeros se hizo evidente, y muchos consideran inapropiado que las compañías aprovechen la época navideña para implementar modificaciones sin previo aviso.

Una de las principales preocupaciones es la falta de control y supervisión en la terminal. Los usuarios piden una intervención de las autoridades para garantizar que las empresas de transporte respeten los derechos de los pasajeros y ofrezcan un servicio justo y eficiente.

"Yo creo que debería haber un control aquí donde ellos para que tomen nota de esta situación que está pasando y que le ayuden realmente al pueblo, porque es que eso no es justo", expresó otra usuaria.

Por el lado de los conductores que cubren la ruta hacia el departamento del Meta también han experimentado dificultades, enfrentándose a largas horas de espera en la vía para llegar a su destino.

Un conductor compartió su experiencia, mencionando que el trayecto que normalmente tomaría ocho horas se extendió a 14 horas hacia Puerto Gaitán, generando incomodidad y retrasos significativos.

Ante posibles abusos en los precios de los tiquetes, las autoridades instan a los pasajeros a denunciar cualquier incremento inusual en el valor del boleto. La Superintendencia Financiera ha habilitado el número 767 para recibir denuncias, y los pasajeros también pueden buscar a un funcionario de la superintendencia en la terminal para presentar sus quejas de manera presencial.

Escuche el reporte del Ojo de la noche en el audio adjunto: