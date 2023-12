Las quejas de la feria Buró en Bogotá: “Olía a caño, había goteras; no recibimos respuesta”

Las condiciones no estaban dadas en la feria Buró en Bogotá, según denunciaron varios emprendedores que, a través de r edes sociales, se quejaron por la mala logística, las perdidas en dinero y la organización durante los días que duró. En Mañanas Blu, con Néstor Morales, la emprendedora Solvey Montaño aseguró que el lugar, incluso, “olía terrible”.

“Nosotros manifestamos todo el tema de la inconformidad desde el inicio por las condiciones de salubridad, porque no estaban adecuadas, eso era un sótano. Encima de nuestro stand estaban todas las cañerías del centro comercial y pues como lo han visto en varios videos caían goteras, olía terrible, o sea, realmente las condiciones no eran las adecuadas para una feria como esta”, mencionó Montaño.

De acuerdo con ella, en la parte donde estaba su stand se sentía el olor y las goteras le cayeron en sus productos, que eran suplementos alimenticios para consumo humano. Aseguró que alquilar ese puesto le costó alrededor de seis millones de pesos, sumado a la inversión de los nuevos productos que estaban lanzando más el montaje y, con todo, le quedó una pérdida de 15 millones de pesos y no recuperaron “ni la mitad”.

Una vez más las señoras de #Buró son protagonistas de un desastre #NoMásBuró



Después del infame episodio de la pizza en 2021 llega esta terrible edición de la feria…



¡Que tristeza por los emprendedores! 💔 pic.twitter.com/2DXXUp4ybW — Esteban Hernández (@EstebanH_) December 19, 2023

¿Alguien respondió a estos reclamos de los emprendedores?

“Pues al final, el domingo, tratamos como de hablar con los organizadores, pero pues no se dio una solución. Dijeron que nos iban a contactar después de la feria, pero pues hasta la fecha no ha pasado absolutamente y durante el desmontaje estuvimos todas las empresas, emprendedores que estaban ahí y todo eso estaba lleno, rebozado de agua. Incluso casi me caigo porque no había ni siquiera para secar el piso”, respondió Montaño.

En ese sentido, añadió que el lugar no solo representaba un riesgo para ellos como participantes de Buró, sino también para los clientes que visitaban cada uno los puestos.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: