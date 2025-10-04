Lideresa Fabiana Karina Rincón se pronuncia tras ser víctima de intento de feminicidio en Bogotá

Nueve días después de haber sido atacada brutalmente dentro de su apartamento, Fabiana Karina Rincón, ingeniera ambiental y excandidata a edil de 35 años, reapareció a través de sus redes sociales con un mensaje para otras mujeres que han sido víctimas de maltrato.

“Gracias a Dios por regalarme una nueva oportunidad de vida. He estado en cuidados intensivos y hoy estar viva es el mayor milagro que puedo agradecer”, escribió Rincón a través de sus historias de Instagram.

Su testimonio llega después de haber sobrevivido a un ataque con un martillo perpetrado por su pareja sentimental, identificado como José Urbano Medina Villa, el pasado 22 de septiembre en el conjunto residencial Prados de Capellanía, en el sector La Felicidad, localidad de Fontibón.

Palabras de Fabiana Karina en redes Foto: Ig; @karyduran_ing

La Fiscalía General de la Nación confirmó que un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el agresor, imputado por feminicidio agravado en grado de tentativa. Durante las audiencias, el ente acusador reveló que este ataque no sería un hecho aislado, sino parte de un ciclo de violencia física y psicológica que la víctima habría denunciado previamente.

Las heridas que Fabiana Karina sufrió en el rostro y la cabeza obligaron a su atención inmediata por equipos de neurocirugía y cirugía maxilofacial. A pesar de lo crítico del cuadro clínico, la Subred Sur Occidente confirmó que su evolución es favorable.

“Quiero ser una voz de esperanza para todas las mujeres que sufren maltrato. Mi historia es prueba de que se puede sobrevivir, que hay salida y que un final trágico puede transformarse en un nuevo comienzo”, se lee en el mensaje de Rincón.

Agradeció, además, el apoyo de familiares, amigos y desconocidos que oraron por ella: “Cada oración, cada vela encendida, cada gesto de apoyo. Ustedes han sido parte esencial de mi situación”.

Mientras el agresor enfrenta su proceso desde la cárcel, Fabiana continúa recuperándose del ataque.

