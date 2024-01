“Llevamos 2 años con esto, ¿a dónde hay que ir?”: residente desesperada por ruido en Chapinero

Habitante del sector de Chapinero, en Bogotá, denuncia desde hace tiempo, que su tranquilidad se ha visto interrumpida por el ruido que genera un restaurante ubicado en la calle 80 con carrera 8, pues según la víctima, este establecimiento no solo funciona como restaurante sino que también como bar. La situación ha obligado a algunos de los residentes a buscar un mejor lugar para vivir.

Para hablar sobre lo que está pasando en el sector se conectaron a Mañanas Blu, con Camila Zuluaga; Talía Osorio, víctima del ruido, quien se vio en la obligación de abandonar su antigua casa por comodidad de sus hijos y Óscar Ramos, alcalde local de Chapinero.

Según indicó Osorio, el ruido en el restaurante Ideal comienza desde las 7:00 de la mañana y va hasta las 11:30 de la noche, cuando los extractores del restaurante comienzan a funcionar en la cocina, adicional a eso, el lugar cuenta con una terraza, ilegal, en la que hacen las presentaciones en vivo.

“Ellos (el restaurante) empezaron la obra en 2021, una obra civil, además sin ninguna licencia, se amparan en que era una reparación locativa, pero no fue así, por lo que nos aguantamos el ruido de la obra y abrieron, más o menos, en febrero de 2022. Primero abrieron el primer piso y pese a todas las denuncias que hicimos no pasó nada y resultaron haciendo otra obra civil en el segundo y tercer piso y abrieron otro restaurante, ahora bar - restaurante donde hay borrachos, que es el tercer piso”, señaló la víctima del ruido.

Publicidad

Adicional al ruido que generan los extractores y el bar, Osorio denunció que los dueños del local martillaban en horas de la madrugada, perturbando el sueño de ella y de su familia.

Ante las denuncias, Blu Radio se puso en contacto con el restaurante, el cual indicó a través de un comunicado que, ha tomado acciones para no perturbar la tranquilidad de los habitantes del sector. En el documento, la representante, quien no reveló su nombre, indicó que las medidas que han ejecutado hasta el momentos son:



Insonorización integral del restaurante. Insonorización de la campana de extracción principal. Instalación de amortiguadores de vibraciones. Fabricación de cabina para el segundo extractor.

Sin embargo, por el momento se niegan a poner un vocero.

Por su parte, Osorio indicó que los representantes del restaurante se pusieron en contacto con ella para conciliar e instalar vidrios antiruidos en la casa donde vivía, pero la realidad es que, según ella, solo pusieron “unos vidrios delgados” con los que buscaban insonorizar la terraza.

Publicidad

El alcalde local de Chapinero, Óscar Ramos, añadió en la entrevista que efectivamente el restaurante no cuenta con los permiso del IDU para la terraza.

La actividad de restaurante se puede desarrollar, pero no se puede desarrollar la actividad de bar, según lo que está en la licencia de construcción del segundo y tercer piso. Entonces, en ese contexto, nosotros hemos tomado las acciones que nos competen, según el código de Policía indicó Ramos.

Según el alcalde, los inspectores de Policía son las autoridades competentes para resolver el proceso de denuncia que ha hecho Talía Osorio. “Entonces la alcaldía local ha hecho los diferentes operativos, ha hecho las visitas y aperturamos los expedientes en las inspecciones de policía local”.

“Este establecimiento tiene cuatro expedientes en la inspección de Policía; uno, por el uso de la terraza que no cumple con los requisitos habilitados por el IDU y, además, que el cerramiento y todas las condiciones no están habilitadas de acuerdo a lo que se establece en Bogotá para el uso de las terrazas. Dos, se está realizando actividad económica como bar, que no se encuentra permitida por la licencia de construcción del lugar. Tres, han habido adecuaciones urbanísticas que no cumplen con las especificaciones de la licencia y cuatro, la perturbación a la familia”, señaló.

Tras la revisión y vigilancia del restaurante, se abrió un proceso en las inspecciones de Policía locales por perturbación urbanística, a la tranquilidad y al espacio público, sin embargo, "toda la responsabilidad recae en el inspector de Policía", apuntó el alcalde.

Publicidad

Escuche la entrevista completa: