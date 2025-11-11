En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Inflación
Accidente de avioneta
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Madre denuncia que abusaron de su niña de dos años en jardín del ICBF en Bogotá

Madre denuncia que abusaron de su niña de dos años en jardín del ICBF en Bogotá

A la niña, denuncia la mamá, le encontraron una enfermedad de transmisión sexual.

Publicidad

Publicidad

Publicidad