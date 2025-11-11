Madre denuncia que abusaron de su niña de dos años en jardín del ICBF en Bogotá

Una madre de familia denunció un presunto caso de abuso sexual contra su hija de dos años, el cual, según afirma, habría ocurrido dentro de un jardín infantil operado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Los hechos habrían tenido lugar en una institución ubicada en el barrio Ramajal, en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. La madre de la menor relató que, como todos los días, dejó a la niña en el jardín a las 8:00 a.m. Sin embargo, recibió una llamada al mediodía solicitando su presencia urgente en el lugar.

Según el testimonio de la denunciante, al llegar fue interrogada por la coordinadora sobre el entorno familiar de la niña. La madre exigió ver a su hija de inmediato: "Como todos los días la levantó a las 8 de la mañana, la llevo allá a su jardín, recibo a mediodía la llamada que la niña necesitaba que yo me fuera a presentar urgente. Cuando llegué, la coordinadora, pues toda con unas palabras que son textuales como coordinadora, me ¿Con quién vive la niña? ¿Con quién no sé qué? Entonces yo le dije a la coordinadora que me la trajeran. En el momentico me la trajeron, yo la registré y tenía lesiones en sus partes íntimas", dijo la mujer.

La denunciante también señaló que el personal del jardín habría intentado sugerir que el incidente ocurrió en casa, una afirmación que ella niega rotundamente, asegurando que ella misma vistió a la niña esa mañana.



La menor fue trasladada al Hospital San Blas, donde está siendo atendida y su estado de salud es reservado. Sobre la valoración médica recibida en el centro asistencial, la madre entregó los siguientes detalles. Dijo que a la menor le encontraron una enfermedad de transmisión sexual.

La Policía ya ha sido notificada de la situación. La familia de la víctima pide celeridad a las autoridades para que se investiguen los hechos y se identifique al responsable.

Escuche los detalles de esta noticia en el siguiente audio: