Madres cuestionan paradero de grabaciones tras abusos en jardín del ICBF: “Ocultan cosas”

El escándalo por los presuntos abusos sexuales cometidos por Freddy Castellanos, excoordinador de un jardín infantil adscrito al ICBF en San Cristóbal, continúa creciendo. Sin embargo, las madres denuncian que no se han entregado las grabaciones de las cámaras de seguridad a las autoridades, lo que aumentaría las irregularidades en la investigación.

Varias madres han señalado que sus hijos fueron víctimas del profesor. Angie Vargas, tía de una de las niñas afectadas, habló en el podcast Más allá del silencio y reveló detalles escalofriantes del caso.

"El profe les hace cosas malas a los niños"

Vargas relató que se enteró de la situación a través de publicaciones en redes sociales sobre los primeros casos denunciados. Al indagar con su sobrina, la menor le confesó: "El profe les hace cosas malas a los niños".

"Yo pensé que estaba molesta porque no la había llevado a celebrar el Día del Niño, pero ella me dijo que no era eso, sino lo que hacía el profesor. Ahí supe que algo grave había pasado", explicó.

¿Qué pasó con las grabaciones del jardín?

Las madres afectadas se han organizado para exigir respuestas, pero aseguran que ninguna entidad ha actuado con transparencia.

"El ICBF se llevó los discos duros con las grabaciones, no la Fiscalía. Hasta ahora, no ha llegado el CTI ni hay avances. Las instituciones se pasan la responsabilidad, pero no nos dan soluciones", denunció Vargas.

Además, reveló que durante una reunión, la coordinadora del jardín retiró documentos y material clave, lo que generó más sospechas de un posible encubrimiento.