Manifestaciones en Bogotá: casi prenden fuego a bus de TransMilenio en la carrera 30

En la tarde de este jueves, 4 de septiembre, se registraron fuertes disturbios en Bogotá que afectaron la movilidad en varios sectores y el funcionamiento de TransMilenio.

Uno de los momentos más críticos ocurrió sobre la avenida NQS con calle 45, frente a la Universidad Nacional, donde un grupo de encapuchados lanzó artefactos incendiarios contra un bus de TransMilenio, poniendo en riesgo la vida de los pasajeros y del conductor.

Un video difundido en redes sociales muestra el instante en que las bombas incendiarias impactan el vehículo, que por poco resulta envuelto en llamas.

Debido a los hechos, la movilidad por la carrera 30 quedó suspendida y la empresa de transporte activó contraflujos para mitigar la congestión. La Secretaría de Gobierno, por su parte, inició el monitoreo de la zona ante el riesgo de nuevas alteraciones de seguridad.

De acuerdo con los reportes, los encapuchados se resguardaron dentro del campus universitario desde donde arrojaron explosivos, artefactos incendiarios y objetos contundentes contra el transporte público y privado que circulaba por el sector. Las autoridades hacen presencia en la zona para restablecer el orden.

"Les recordamos a nuestros usuarios, especialmente a quienes se desplazan por la zonas de Santa Fe, Teusaquillo y Ciudad Bolívar, que debido a las manifestaciones en el sector, los desplazamientos pueden tomar un poco más de tiempo", dijo TransMilenio en redes sociales.

Ante esta situación se suman otros puntos con complicaciones:

