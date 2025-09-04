Publicidad

Manifestaciones hoy en Bogotá generan bloqueos; servicios de TransMilenio afectados

Uno de los bloqueos más críticos ocurre en la calle 72 con carrera 10, frente a la sede de la Fiduprevisora, donde manifestantes del sector salud interrumpen el paso de vehículos particulares.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 04:50 p. m.

En la tarde de este jueves, 4 de septiembre, se registran nuevas manifestaciones en diferentes puntos de Bogotá, lo que ha generado fuertes congestiones en la movilidad y afectaciones en el servicio de TransMilenio.

Uno de los bloqueos más críticos ocurre en la calle 72 con carrera 10, frente a la sede de la Fiduprevisora, donde manifestantes del sector salud interrumpen el paso de vehículos particulares y de los buses del sistema masivo.

A esta situación se suman otros puntos con complicaciones:

  • Carrera 5 con calle 15 (sede Vivero de la Universidad Distrital): persisten desvíos en las rutas zonales por cuenta de manifestaciones externas a la operación.
  • Avenida Villavicencio con avenida Gaitán Cortés (sede tecnológica de la Universidad Distrital): se mantienen los desvíos preventivos de las rutas alimentadoras Candelaria, Sierra Morena, GH530 y HH604.
  • Calle 72 con carrera 10: continúan los bloqueos intermitentes que afectan los servicios duales. Las rutas LM81 y CM84 han sido desviadas por la carrera Séptima y la calle 85 para retomar posteriormente sus recorridos habituales.

Según el balance del sistema, más de 103.500 usuarios se han visto afectados por las alteraciones en la movilidad. "Les recordamos a nuestros usuarios, especialmente a quienes se desplazan por la zonas de Chapinero, Santa Fe y Ciudad Bolívar, que debido a las manifestaciones en el sector, los desplazamientos pueden tomar un poco más de tiempo", informó TransMilenio.

