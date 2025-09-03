Abandonaron camioneta robada en el carril exclusivo de TransMilenio en Bogotá

En la noche de este miércoles, 3 de septiembre, se presentó un insólito hecho a la altura de la estación Modelia de TransMilenio, en la Calle 26 en Bogotá, cuando una camioneta fue abandonada en el carril exclusivo.

Todo se originó luego de una persecución policial que terminó con una camioneta de alta gama, robada en el barrio La Alquería de Puente Aranda y, posteriormente, fue abandonada en la calzada exclusiva de TransMilenio a la altura de la estación Modelia, sentido oriente-occidente.

El vehículo, con una llanta pinchada, fue inspeccionado por la SIJIN mientras un bus articulado y varios particulares quedaron detenidos en el punto, lo que obligó a suspender temporalmente el servicio en esa estación.

Cerraron estación Modelia de TransMilenio por camioneta abandonada X: @TransMilenio

Después de varios minutos se recuperó la normalidad sobre este corredor vial.