María del Mar Pizarro dijo en declaración de conflicto de intereses que es accionista de Before Club

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María del Mar Pizarro, informó el pasado 24 de abril de 2024 su actualización de declaración de conflicto de intereses ante la Secretaría General de la Cámara, en cumplimiento de la Ley 2003 de 2019.

En el documento, dirigido a Jaime Luis Lacouture, secretario general de la corporación, la congresista manifestó ser accionista del establecimiento conocido como Before Club. “Por medio de la presente y respetuosamente me permito presentar novedad en el formato de conflicto de intereses, tal como lo dispone la Ley 2003 de 2019, por la cual se modifica la Ley 5 de 1992 en sus artículos 286 y 287”, se lee en el texto firmado por la representante.

Pizarro detalló en la actualización que posee el 100 % de participación en la sociedad Before Club S.A.S., cuya actividad económica está registrada bajo los códigos CIIU 5630, 1004, 8230 y 4669.

El establecimiento fue mencionado recientemente debido al homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven de 20 años y estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, quien murió tras recibir una fuerte golpiza en la madrugada del 31 de octubre en el sector de Barrios Unidos, en Bogotá.



De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el ataque ocurrió luego de una fiesta de Halloween. Sin embargo, el bar Before Club aclaró públicamente que los hechos no se registraron dentro de sus instalaciones.

“Lamentamos mucho lo que pasó, pero ¿sabías que fue a más de cuatro cuadras de Before Club?”, respondió el establecimiento en redes sociales ante los comentarios que lo relacionaban con el crimen.

El local también se refirió a las posibles causas de la riña, afirmando que “las investigaciones apuntan a que fue una pelea por transporte público; al parecer, alguno de los dos tomó primero el vehículo, lo que generó el conflicto”.