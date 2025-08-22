Mayor de la Policía herido al frustrar un atraco en Usme: le dispararon con su arma

Un grave hecho de violencia se registró en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, cuando el mayor Luis Pinto, subcomandante de la estación de Policía, resultó herido luego de enfrentar a un delincuente que cometía un atraco en el sector de La Marichuela.

Según las primeras versiones, el oficial intervino al observar que un ciudadano estaba siendo asaltado. En medio del forcejeo, el agresor logró arrebatarle su arma de dotación y le disparó en repetidas ocasiones: dos impactos en el tórax y dos en una pierna.

El mayor Pinto fue trasladado de inmediato a un centro médico, donde permanece fuera de peligro y bajo observación, de acuerdo con las autoridades.

El comandante de la Policía de Bogotá, general Giovany Cristancho, informó que gracias a la rápida reacción de los uniformados de la estación Usme y la implementación del plan candado, apoyado por el helicóptero Halcón y drones de vigilancia, se logró la captura del agresor, quien fue encontrado aún con el arma de fuego en su poder.

“El mayor Pinto actuó con valentía al intentar evitar un hurto a un ciudadano y fue atacado con su propia arma. Nuestros hombres lograron la captura del delincuente y hoy podemos informar que el oficial está siendo atendido y su vida no corre peligro”, afirmó el general Cristancho.

La Policía de Bogotá reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y destacó la acción del mayor Pinto, cuya intervención permitió frustrar el asalto pese a que resultó gravemente herido.