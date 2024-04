¿Me pueden sancionar si recojo agua en medio del racionamiento en Bogotá?

Debido a los críticos niveles de la represa de Chingaza, la ciudad de Bogotá y varios municipios aledaños entrarán en un racionamiento de agua a partir del jueves 11 de abril, decidió el Distrito.

El alcalde Carlos Fernando Galán y la gerente del Acueducto de la ciudad, Natasha Avendaño, explicaron este lunes, en medio de una rueda de prensa, cómo funcionará esta medida, la división por zonas de la ciudad y la rotación del racionamiento.

Según lo indicado por las autoridades, los sectores de la ciudad serán alternados y se repetirán cada décimo día. Los racionamientos comenzarán el jueves 11 de abril a las 8 de la mañana, y cada turno tendrá una duración de 24 horas.

Además, se prometió una comunicación diaria sobre el consumo de la ciudad y el estado de los niveles del sistema Chingaza. Cada 15 días se evaluará si la medida se mantiene, se relaja o se vuelve más restrictiva, dependiendo del comportamiento de las lluvias y del objetivo de ahorro establecido.

Publicidad

Sanciones por recoger agua en medio de racionamiento

En cuanto a las sanciones por recolectar agua durante este período de escasez, el alcalde Galán fue claro al explicar que el Acueducto de Bogotá no tiene la facultad de sancionar tales comportamientos.

En palabras del mandatario: "No se llenen de una cantidad de agua que no van a necesitar". En ese sentido, Galán instó a no ser irresponsables con el uso del líquido, y a no recoger de más, a pesar de que no se vaya a implementar algún tipo de medida sancionatoria.

Publicidad

Además, se destacó la importancia de no derrochar agua en actividades no esenciales durante este tiempo crítico. Galán enfatizó que es fundamental evitar el desperdicio, especialmente en actividades como lavar vehículos, que pueden esperar hasta que la situación mejore.

Por otro lado, aseguró que en los colegios se evaluará el almacenamiento para ver si tienen la capacidad, o no. Por lo que no va a haber intermitencia en las clases porque garantizarán el suministro.

Zonas de racionamiento en Bogotá



La zona del día 1 comprende barrios en 10 localidades; Antonio Nariño (23 barrios), Barrios Unidos (53), Chapinero (18), Los Mártires (22), Puente Aranda (69), Rafael Uribe Uribe (28), Santa Fe (1), Teusaquillo (52), Tunjuelito (4) y Usaquén (16).



Antonio Nariño (23 barrios), Barrios Unidos (53), Chapinero (18), Los Mártires (22), Puente Aranda (69), Rafael Uribe Uribe (28), Santa Fe (1), Teusaquillo (52), La zona del día 2 incluye barrios en dos localidades y un punto de suministro así: Engativá (290 barrios) y Fontibón (21), y el punto de suministro de ESP Aguas La Sabana (Zona Industrial Cota).



(21), y el punto de suministro de ESP Aguas La Sabana (Zona Industrial Cota). La zona del día 3 tiene barrios en tres localidades repartidos en: Barrios Unidos (13 barrios), Suba (478) y Usaquén (119).



Barrios Unidos (13 barrios), Suba (478) y Usaquén (119). En la zona del día 4 se organizaron barrios en cinco localidades: Bosa (397 barrios), Ciudad Bolívar (113), Kennedy (45), Puente Aranda (6) y Tunjuelito (32).



La zona del día 5 contiene barrios en seis localidades: Ciudad Bolívar (154 barrios) , Rafael Uribe Uribe (154), San Cristóbal (215), Santa Fe (30) y Tunjuelito (1).



, Rafael Uribe Uribe (154), San Cristóbal (215), Santa Fe (30) y Tunjuelito (1). La zona del día 6 comprende una localidad: Suba (335 barrios); el municipio de Soacha (617 barrios) e incluye el punto de suministro ESP EMAR.



La zona del día 7 incluye los puntos de suministro de los municipios de Funza, Madrid y Mosquera; y barrios de las localidades de Fontibón (173) y Kennedy (42).



y barrios de las localidades de Fontibón (173) y Kennedy (42). En la zona del día 8 se establecieron barrios en nueve localidades y los puntos de suministrode La Calera y Arboretto. Las localidades son: Antonio Nariño (6), Bosa (17), Chapinero (78), Kennedy (282), Los Mártires (2), Rafel Uribe Uribe (9), San Cristóbal (61), Santa Fe (35) y Usaquén (65).