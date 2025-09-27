Luego de que el concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar, planeado para este sábado 27 de septiembre de 2025 en el Vive Claro de Bogotá, fuera cancelado, usuarios en redes sociales no han hecho esperar sus reacciones.

En videos compartido en X, asistentes al concierto mostraron las largas filas de espera para el ingreso y los múltiples problemas logísticos que han tenido. En uno de los videos compartidos se puede ver a un miembro de la logística anunciar que el evento fue cancelado.

"Quiero informarles que por temas técnicos de producción, nos indican que van a cancelar el evento. En este momento les indicamos que vayan saliendo del establecimiento", se escucha en el video.

Logística está diciendo que se cancela el concierto de Kendrick por “temas técnicos de producción” 🫠 pic.twitter.com/bQaMDBm5nW — Sof. (@arielsivy) September 28, 2025

Los usuarios, indignados, gritan reclamando "y la plata?", y múltiples groserías. Según la organizadora del evento, Páramo, estaba planeado que las puertas se abrieran a las 4:00 de la tarde, sin embargo, siendo las 8:00 de la noche aún no se permitía el ingreso de los asistentes.



¿Por qué se canceló el concierto de Kendrick Lamar?

A través de un comunicado, Paramo informó que: "Lamentamos informar que, debido a dificultades logísticas del promotor y del recinto, la presentación del grand national tour programada para esta noche ha sido pospuesta. el artista estaba listo para presentarse".



Además, añadió "en caso de reembolso se llevará a cabo de manera automática a través de la tiquetera oficial Ticketmaster, utilizando el método de pago original. en caso de compra a través de terceros se deben contactar directamente con ellos", dice el comunicado.

Comunicado de Paramo sobre el concierto de Kendrick Lamar

Memes de la cancelación del concierto de Kendrick Lamar

Estos son algunos de los mejores memes de la cancelación del concierto de Kendrick Lamar:

Los fans de Kendrick Lamar de Colombia en estos momentos en el Vive Claro pic.twitter.com/mzg8EYFDoQ — david puentessss (@DavidPuentesSoy) September 28, 2025

