Motero amenazó a otro con un arma: vehículo sería de la Alcaldía de Bogotá

Un hecho insólito se viralizó este martes, 9 de abril, en redes sociales por un video donde un motero amenazó con un arma a otro tan solo porque le pitó mientras transitaban por la avenida Caracas en el oriente de Bogotá.

“¿Qué pasó? ¿Cuál es la vuelta?”, le dijo esta persona al otro conductor, que, sin entender lo que sucedía, le preguntó qué estaba pasando. “¿Cuál es la pitadera? ¿Cuál es la pitadera? Quiere que se lo pegue o qué, mari!#”, increpó este hombre.

La respuesta del ciudadano agradó a varios en redes sociales porque no tuvo miedo en ningun momento e incluso le contestó enfrentando al otro: “Papi, ¿no puede más? No puede si no es con eso”, que generó que el otro se retirara.

En redes sociales varios ciudadanos reaccionaron a este hecho criticando fuertemente la razón por la cual por poco le dispara a una persona en las calles de Bogotá.

"Bogotá es así, todos los días. Un ciclista, un taxista, una moto"; "Frentero el hombre que no se dejó intimidar"; "Se ofendió porque le dejó tirada esa chatarra", fueron algunos comentarios por el video.

¡Me encanta vivir en Bogotá!



Placas OAM82E. ¿Ud qué opina? pic.twitter.com/Y7TozZEbhs — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 10, 2024

Moto sería de la Alcaldía de Bogotá

En el video se alcanza ver el número de la placa de la motocicleta en la cual se movilizaba el hombre que portaba un arma. Algunos usuarios investigaron a quién pertenecería y notaron que es un vehículo oficial del Distrito.

Por su parte, Blu Radio también consultó el Dirección Territorial del Ministerio de Transporte (RUNT) y confirmó que la placa sí es de un vehículo oficial que pertenecería a la administración de la localidad de Bosa.

La moto con placa OAM823 es una Honda XRE 300 modelo 2018 con identificación de tipo de servicio oficial. Asimismo, Blu Radio consultó el SOAT del vehículo y verificó que pertenece a la Secretaría de Distrital de Seguridad.