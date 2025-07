Motociclistas arrollaron y mataron a padre de familia en Bogotá; se escaparon y quedó en video

En un trágico accidente de tránsito ocurrido en la carrera 30 con calle 12 Sur de Bogotá, un hombre de 39 años perdió la vida tras ser atropellado por dos motociclistas que no se detuvieron a auxiliarlo.

Según recogió el Ojo de la noche para Mañanas Blu, alrededor de las 9:00 de la noche, un hombre de 39 años intentó cruzar la carrera 30 cuando fue atropellado por dos motociclistas que iban a alta velocidad. La escena del accidente fue descrita como caótica; las cámaras de seguridad en el área han capturado el momento y el suceso está bajo investigación.

En diálogo con Blu Radio, la hija de la víctima compartió detalles sobre el accidente que le costó la vida a su padre.

#OjoDeLaNoche | Motociclistas arrollaron a peatón cuando llegaba a casa y lo dejaron a su suerte. Su familia ruega por justicia.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/rNvuW2ghKX — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 4, 2025

¿Qué pasó con el padre de familia?

La hija del hombre fallecido explicó claramente: "Mi papá tuvo un accidente acá al frente. Él iba pasando la avenida. dos motos lo atropellaron. Él miró, él se asoma y mira la calle que no venga nada. él pasa, llega a la mitad de la avenida y las dos motos se le atraviesan.".

A pesar del impacto severo del accidente, en el video de una cámara de seguridad de la zona quedó en evidencia cómo ambos motociclistas no se detuvieron para asistir a la víctima despés de arrollarlo.

"Primero pasa una. Mi papá cae arrodillado y la otra le pasa por encima y ya mi papá da una vuelta y la moto lo adelanta un poquito más. Los motociclistas no aparecen", puntualizó la mujer.

La familia de la víctima ha hecho un llamado para que se identifiquen a los responsables.

"No pararon, no sabemos placas. miramos las cámaras y no alcanzamos a ver las placas. tenemos una cámara ahí y otra que está allá en el puente, que son de tránsito, pero no nos las han dejado ver. Los motociclistas siguen derecho y ni siquiera voltean a mirar si mi papá está bien o no", concluyó su relato.

