Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Mujer fue atacada por su vecino: la 'cogió a correa' mientras paseaba a su mascota

Mujer fue atacada por su vecino: la 'cogió a correa' mientras paseaba a su mascota

El hombre golpeó a la mascota con una correa, dejándolo inmóvil durante varios minutos.

