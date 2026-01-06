Mujer fue atacada por su vecino: la 'cogió a correa' mientras paseaba a su mascota

Lo que se esperaba fuera una mañana tranquila terminó convirtiéndose en una insólita escena de violencia que hoy genera indignación entre los vecinos del norte de Bogotá. Una mujer terminó siendo atacada por un hombre, que presuntamente es su vecino, mientras paseaba a su mascota por las calles del barrio Barrancas, en Usaquén. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y está siendo analizado por las autoridades competentes.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, dejan ver cómo la situación escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión que dejó a la víctima con varias lesiones y con temor de volver a salir a la calle.

Ataque a mujer mientras paseaba a su mascota en Usaquén

El hecho tuvo lugar en la mañana del sábado 3 de enero. En el video se observa cómo un perro blanco se acerca a otro de color negro, aparentemente para jugar. Sin embargo, en ese momento, el hombre reacciona de manera violenta y golpea al animal con una correa, dejándolo en shock durante varios minutos.



Al ver lo ocurrido, la dueña del animal se acerca para reclamar por la agresión contra su mascota. Lejos de calmarse, el hombre arremete contra la mujer y la ataca con la misma correa, incluso golpeándola con la hebilla. La escena quedó registrada por las cámaras del sector.

La víctima habló con Citytv y reveló que su perrita no atacó al otro animal y que la reacción del hombre fue desproporcionada. De acuerdo con su testimonio, recibió al menos tres golpes en el rostro, lo que le generó dolor de cabeza, mareo y lesiones en la nariz y la frente.

“Un poquito más y me golpea directamente en el ojo. Menos mal no pasó, pero pudo haber sido muchísimo peor”, relató la víctima, quien aseguró que el impacto psicológico ha sido tan fuerte como el físico.

Tras el ataque, la mujer confesó tener miedo de salir con su mascota, especialmente al parque del sector, ante la posibilidad de encontrarse nuevamente con el agresor. Según indicó, el hombre ya había mostrado actitudes agresivas en ocasiones anteriores.

La víctima pidió a las autoridades que el caso no quede impune y que el presunto agresor responda tanto por las lesiones causadas a su mascota como por la agresión física y psicológica en su contra.