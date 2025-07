Mujer le pegó a taxista porque le cobró $500 más de la mínima: "Drogadicto"

Un caso en Bogotá se hizo viral en redes sociales, pues un taxista fue agredido por parte de una pasajera que se desplazaba cerca al CAI de Mazurén, en el sur de la ciudad, debido a que, según ella, le estaba cobrando de más por tomar un rato diferente a la que era y en realidad la carrera que salió fue de $7.900, $500 de más de la mínima establecida en la ciudad de $7.400.

“El señor tiene un taxi y tiene que saber la ruta. Aparte de eso, anda con el Waze y tiene otro celular, hablando por celular, venía manejando y hablando por celular y me dio vueltas y vueltas porque se pasaba. Y marcó 7.900 pesos la carrera”, dijo, asegurando que le ofreció solo 7.000 porque le dio “muchas vueltas” y comenzó a decir que él la insultó.

Por su parte, el joven se defendió en el video diciendo que la insultó debido a que le acababa de pegar en el brazo y por eso comenzó a grabar, además que lo trató de drogadicto. Mientras ella habla, al parecer, con el servicio al cliente del taxi y él le dice que “también les cuente que le pegó”.

“La señora pegándole a los taxistas, cree que puede tratarlo a uno como quiera y uno debe quedarse callado”, dijo y arrancó para llevarla a un CAI de Mazurén, le mostró en el Waze que se dirigía a la estación para hablar con los policías. Pero comenzó a pedirle que se detuviera hasta que frenaron y se bajó del vehículo, volviéndole a pegar en el brazo y sin pagar, algo que quedó en video.

“No me dio la dirección tal cual, con los números, me hizo entender que era cerca al centro comercial. La llevé, pero seguí por la Boyacá y no por el Éxito, ahí seguimos normal ni que cogiéramos algún camino y luego me metí por la bomba (…) El disgusto era cuando íbamos llegando al Colsubsidio y me metí por esa cuadra, a lo que me dijo que ahí no era y me devolví. Empezó todo el disgusto y comenzó a hablarme golpeado, que yo tenía la ubicación y todo. Y a decirme qué por qué me había metido por la Boyacá y todo”, contó.