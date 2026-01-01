En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sube la gasolina
UPC
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Niñez Emberá fue protegida por la Alcaldía de Bogotá durante la celebración de Fin de Año

Niñez Emberá fue protegida por la Alcaldía de Bogotá durante la celebración de Fin de Año

Las autoridades activaron alertas tempranas, trasladaron a 51 menores a espacios seguros y rechazaron agresiones contra funcionarios en las UPI La Rioja y La Florida.

Publicidad

Publicidad

Publicidad