Niñez Emberá fue protegida por la Alcaldía de Bogotá durante la celebración de Fin de Año

Son 51 niños, niñas y adolescentes Emberá asentados en la Upi La Rioja y La Florida, en Bogotá, que fueron trasladados a Centros Amar luego de que la Secretaría de Integración Social y la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación identificara vulneraciones a los menores durante las festividades de Fin de Año, entre la noche del 31 de diciembre y el 1 de enero.

Los niños recibieron atención, alimentación y espacios seguros, alejados de contextos de violencia y consumo de sustancias. De manera simultánea, y, en respuesta a las alertas emitidas desde el PMU, el Distrito reforzó la presencia institucional permanente en las UPI La Rioja y La Florida, en articulación con varias entidades.

Indígenas Embera en Bogotá Foto: AFP - referencia

"Se reforzó la presencia institucional permanente en las UPI La Rioja y la Florida, en articulación con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y el IDIPRON. Estas acciones tuvieron como objetivo prevenir hechos de mayor gravedad, garantizar el control de riesgos y activar de manera inmediata las rutas de atención", indicó en un comunicado la Alcaldía de Bogotá.

Las autoridades reforzaron la presencia institucional en las UPI y rechazaron las agresiones contra funcionarios. Además, alertaron sobre el uso de menores para el ingreso de alcohol y elementos peligrosos, además, recordaron que, en 2025, se denunciaron 42 casos de violencia basada en género en estos espacios.



La administración hizo un llamado a la comunidad Emberá a adelantar sus celebraciones en paz y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 de la Constitución Política.