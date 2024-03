No cesan los robos de carros en Bogotá: se registraron tres nuevos casos esta Semana Santa

La inseguridad sigue siendo una preocupación constante en las calles de Bogotá, y esta Semana Santa ya se sumaron tres nuevos casos alarmantes de robos de vehículos que mantienen en vilo a los propietarios y ciudadanos de la capital.

En el sector de Nueva Marsella, ubicado en Kennedy, se vivió un momento de tensión cuando un grupo de delincuentes ingresó a un hogar con la intención de robar un vehículo. A pesar de la valiente resistencia del propietario, los criminales portaban armas neumáticas y dispararon, aunque afortunadamente no hubo heridos. Sin embargo, los criminales no lograron llevarse el automóvil.

En otro incidente, esta vez en el sector de Santa Matilde en la localidad de Puente Aranda, cuatro individuos sometieron a una pareja y le robaron su vehículo en cuestión de segundos, dejando a las víctimas asustadas y sin su medio de transporte.

El tercer caso ocurrió en Fontibón, donde una familia se preparaba para salir de vacaciones. Los criminales, llegando en un taxi y otro vehículo oscuro, sorprendieron a la familia, sometiéndolos con sus armas.

Uno de los miembros de la familia contó a Blu Radio los detalles: "Íbamos de viaje, cuando me tiran al piso y empiezan a exigir las llaves...". A pesar de la resistencia y la valentía de algunos familiares, los delincuentes se llevaron el vehículo cargado con sus pertenencias.

La violencia de estos incidentes no solo se limitó al robo de los automóviles, sino que también dejó heridos a algunos de los afectados. En uno de los casos, un abuelo trató de enfrentarse a los delincuentes y resultó gravemente herido.

"Ellos seguían insistiendo, nos apuntaban con el arma y en ese momento salió mi papá y le pegó un puño a uno de ellos. Desafortunadamente pues le pegaron tres disparos, afortunadamente pues no fueron graves. Tenían a mi hijo tirado en el piso, mi esposa les suplicaba que no me hicieran nada, les quitaba el arma porque me estaban apuntando a la cabeza. Afortunadamente, mi hijo tenía las llaves, las tiró rápidamente", detalló la víctima.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: