“No se dejó atracar y le pegaron tres tiros”: madre de hombre atracado en Bogotá

Un violento asalto conmocionó a la localidad de Chapinero, en el nororiente de Bogotá, este jueves 16 de enero. En horas de la tarde, un joven de 32 años fue atacado por dos delincuentes mientras paseaba a su perro en la calle 55 con carrera 6. El dramático episodio quedó registrado en cámaras de seguridad.

En las imágenes se observa a los delincuentes movilizándose en una motocicleta. Uno de ellos desciende del vehículo, saca un arma de fuego y amenaza al joven, quien intentó defenderse. La víctima golpeó al asaltante en el rostro y luego forcejeó con él en un intento desesperado por quitarle el arma. Lamentablemente, el ladrón disparó tres veces, dejando al joven gravemente herido.

Publicidad

Constanza Gutiérrez, madre del joven herido, relató los hechos con angustia en una entrevista: “A él lo intentaron atracar, no se quiso dejar atracar y le pegaron tres tiros”. Actualmente, su hijo está internado en la clínica Marly, donde permanece en cuidados intensivos.

Según informó Constanza, uno de los disparos impactó el estómago y la bala no ha podido ser extraída. Además, el joven sufrió heridas en el brazo izquierdo y la pierna derecha. “En este momento está estable, pero los médicos van a esperar unos días para determinar si pueden sacar la bala”, explicó la madre.

El joven, un abogado penalista, había salido de su hogar simplemente a pasear a su perro. “Salía a sacar al perro a hacer sus necesidades”, comentó su madre, visiblemente afectada.

Publicidad

Constanza también explicó cómo recibió la noticia. “Yo estaba en el trabajo cuando me avisó el administrador del edificio. Me dijo que habían atracado a mi hijo y que lo habían llevado en ambulancia. Me enteré de la gravedad de la situación al llegar a urgencias”.

Las autoridades están trabajando para esclarecer los hechos. “Dicen que están haciendo la investigación. Van a revisar las cámaras y los videos para recopilar evidencias del caso”, detalló Constanza. Mientras tanto, amigos y familiares del joven se han movilizado para cumplir con el requisito de 20 donantes de sangre tipo A positivo, necesarios para su tratamiento.